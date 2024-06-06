本报记者 李 纵

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2023年以来，广东省潮州市深入推进国家跨境电商综试区建设，充分发挥当地特色产业优势，引导企业开拓跨境电商新渠道，跨境电商贸易规模不断扩大。通过促进产业与电商融合、打造产业带品牌、培育电商专业人才，潮州跨境电商发展的基础不断夯实。

“目前手头的外贸订单比较多，时间要求紧，我们要抓紧生产。”走进广东省潮州市凯正包装科技（广东）有限公司生产车间，生产线飞速运转，工人抓紧将下线的产品打包发车。公司负责人陈海生介绍，去年开始公司的外贸单量多了起来，相较前年翻了一番，已经占到全部营收的20%。

2023年以来，潮州市以推进国家跨境电商综试区建设为契机，充分发挥当地特色产业优势，持续加大经营主体培育力度，通过“跨境电商+产业带”模式不断壮大跨境电商贸易规模。

2023年，潮州市跨境电商进出口额达16.8亿元，同比增长950%，增速列广东全省第一。

转变业务结构，开拓跨境电商渠道

“别看这单子做得着急，实际上体量并不大，总金额才5000元。放在以前，我们可能不会接这种小订单。”陈海生说，2022年之前，公司不接低于1万元的订单，而在去年，公司甚至接了一个只有2000元的订单。

业务结构的变化来自公司跨境电商业务的快速增长。“过去，公司业务主要依赖于参加各地展会以及业务员线下联系，去年完成海关跨境电商企业备案程序后，我们从网上接到了大量来自海外的订单，虽然‘小而散’，但总量很可观，而且还有后续合作的可能，我们评估后觉得可以做。”陈海生说，2023年公司总营收达5000万元，其中跨境电商业务超过1000万元。

在潮州，和凯正公司有相似变化的企业还有不少。“2022年，全国新设立27个跨境电商综试区，潮州市也在其中。目前全市已有137家企业完成海关跨境电商企业备案程序，其中超90%为具有发展跨境电商优势的工贸一体化企业。”潮州市商务局副局长何璇说。

“以前工厂的业务员需要到各地跑业务，现在也可以坐在公司等单上门。”何璇说，更重要的是经营模式的转变，“以前潮州企业大多数都是原产厂家，虽然是外贸型企业，但做的是接单代工贴牌的工作，成本高、利润低。企业在完成海关备案获取独立出口资质后，可以尝试新的跨境渠道，直接面向海外消费者，有了更大的发展空间。”

走进潮州市枫溪区东阳陶瓷制作厂产品展区，陶瓷保温杯等各色陶瓷制品制作精美，价格却不贵。“由于传统外贸渠道竞争日益激烈，我们流失了不少订单，于是尝试开拓新的外贸渠道，招募了一群年轻人组建跨境电商部门，为工厂寻找新出路。”工厂负责人何镇辉说。

何镇辉的女儿何佳阳成为自家工厂跨境业务负责人后，先后运营起多个跨境电商平台，开拓线上市场。去年，工厂的一款陶瓷保温杯在某跨境平台上成为爆款，高峰日销5000单。通过这次尝试，工厂得以顺利开拓新市场。

打造特色品牌，促进产业与电商融合

前不久，第135届广交会在广州落下帷幕。这届广交会首次设立跨境电商和海外仓展示区，潮州市积极组织企业参展，整体以“中国（潮州）跨境电商综试区”为统一标识，突出展示以不锈钢、陶瓷、体育用品等为代表的特色产业，展示“潮货”出海的强劲势能。

潮州是传统产业强市、制造大市，拥有陶瓷、食品、服装、塑料、包装印刷、电子、不锈钢、水族机电等八大支柱产业，有35个国家级区域品牌和特色产业基地、360项省级以上名牌名标。

“八大支柱产业都是外贸产业，潮州有很好的发展基础。但这些年来，‘老厂家’已经习惯了‘订单生意’，要让他们转变传统外贸观念，开拓跨境电商新市场是个难题。”潮州市商务局电商科科长黄炯桐说，为了引导企业参与国家跨境电商综试区建设，潮州市积极争取中央、省市和对口帮扶专项资金支持，制定实施《中央财政外经贸发展专项资金（跨境电子商务事项）申报指南》等一系列扶持政策，2022年至2023年累计申获各级资金近600万元，惠及单位、行业协会和企业共181家次。

握指成拳，合力致远。立足特色产业带集体“上线”的优势，潮州通过参展参会、开展资源对接等活动，持续打造“源头好货”的产业带品牌，深度对接“速卖通”等知名平台和服务商，开展“走进产业带”资源对接活动，推动传统产业与跨境电商融合发展。

“以推动产业带转型升级为重点，我们融合外贸新业态、新模式，持续打造产业带品牌。”黄炯桐介绍，去年“潮州质造”品牌扬帆出海动作频频，“我们充分运用短视频、融媒体等宣传途径，展示潮州产业实力和城市形象；组织企业参加多场国内跨境电商重点展会，搭建潮州跨境综试区专馆，集中展示潮州品牌。目前，已开展跨境电商业务企业的海外商标注册总数达2900个。”

扩大人才供给，推动行业聚集发展

“学校的培养机制是‘理论+实操+实习’，去年9月我参加实训后，按照培养机制到企业从事电商运营工作，这样确实能更快上手。”韩山师范学院潮州师范分院国际商务专业学生张桂豪说，今年大三的他准备在潮州实习更长时间。

“电商人才短缺是我们面临的发展困境，目前公司的服装设计师兼任电商部门的工作，可毕竟不是专业的，在品牌、引流等方面还是力有不逮。”广东凯琪服饰有限公司负责人佘可燕说。

“跨境电商人才短缺制约了企业的发展。近年来，潮州市相关院校通过开设电商专业课程，培育了一批本土化电商人才。但由于周边城市对电商人才的‘虹吸效应’，潮州等地电商人才流失现象较为普遍。”黄炯桐说。

为了给跨境电商的发展提供更多专业人才，潮州市正进一步推广“政府+高校+协会+平台”四方联动合作的模式，由政府职能部门、电商平台、本地高校和行业协会联合成立跨境电子商务产教融合人才培育基地，共创跨境电商相关专业课程，与本地企业建立学生社会实践与人才输送机制。

“感情留人、待遇留人、环境留人，去年9月，韩山师范学院潮州师范分院设立全市首个高校跨境电商专业，每年可培养专业学生100名。我们正全程跟踪，大力培养，深化教育链、人才链与产业链的深度融合。”黄炯桐说。

“基础设施建设是另一个重点发展方向。目前潮州还未能形成规模化的专业市场和展会平台，跨境电商综试区所需的海关监管场所也尚未落地，制约着跨境电商零售、保税业务、市场采购等新业态新模式开展。”何璇说，下一步，潮州将着力推动打造、优化升级产业聚集区域、楼宇，研究制定出台电商园区的认定标准和管理办法，重点推进跨境电商、直播电商、农村电商等行业聚集发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月06日 14 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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