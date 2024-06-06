孙 越 洪敬谱 韩 荣 王延斌

原标题：智慧收割绘就夏日“丰”景

编者按：当前，各地相继进入关键的夏收期。这是辛勤劳作后的丰收时刻，也是检验农业科技成效的关键阶段。本报今起推出科技三夏系列报道，聚焦夏收、夏种、夏管等环节，关注科技在农业生产中的重要作用。

初夏的风拂过广袤田野，金色的麦浪随风翻滚，大型联合收割机在田间隆隆作响。这不仅预示着丰收的喜悦，更见证着我国农业现代化的蓬勃发展。

据农业农村部最新数据显示，截至6月3日，全国麦收面积1.42亿亩，收获进度过四成。分地区来看，四川、湖北麦收已经基本结束，安徽全省麦收进度超八成；中原粮仓河南麦收进度超七成；陕西全面开展大规模机收，目前已接近三成；江苏麦收进度近两成。

今年“三夏”，全国各地预计投入各类农机具超1650万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业，其中联合收割机60多万台，参与跨区作业的达到20万台以上，以保障“三夏”正常作业需求。

“农机云”提升作业效率

眼下，河南省南阳市唐河县214万亩小麦陆续进入成熟收获期，来自全国各地的农机大军，川流不息地朝着“中原粮仓”这片金色“战场”集结。

“俺们是昨晚到这儿的，今早下地收割。团队的6台收割机今天接到订单将近600亩，预计傍晚就能割完，然后就转到下个地方。”在唐河县昝岗乡高标准农田示范区，来自商丘的农机手戈艳文在检修间隙告诉记者，出发前他们通过“河南农机云”平台已经提前与种粮大户对接了订单，省去了找活儿和转场时间，作业效率能提高20%左右。

戈艳文提及的河南农机云，是集大数据、物联网、人工智能、地理信息、可视化展示等技术于一体的农业全程机械化云管理服务平台。该平台全面推进了农机补贴、农机调度等业务的统一数字化管理。

“找割麦机跟用手机叫车一样方便，这软件真中！”昝岗乡李家村种粮大户李超伟拿着手机向记者展示着这个“新玩意儿”。打开“河南农机云”App，在三夏机收界面上，清楚显示着“找收割机”“周边收割机”等选项。在“找收割机”一栏，可以看到收割机根据距离远近排列，还标注着型号、款式和联系方式等内容，农户可以根据需要直接与农机手电话联系，约定好时间和地点。

智能化农机助力生产跑出“加速度”

在山西省临汾市翼城县的麦田里，一台搭载了北斗卫星系统的无人驾驶智能收割机正在作业。借助这一高科技系统，农机在田间劳作时能自动探测小麦的高度、留茬高度以及收割地块的具体情况。同时，它还能实时监控作业质量，并灵活调整作业速度。

自2022年以来，临汾市农业机械发展中心就致力于推进粮食生产的全程机械化。通过改造现有农机设备和引进适合本地作业的智能农机装备，该市逐步构建了一个集数据化、智能化、可视化和集约化于一体的智慧农机作业服务体系。这一体系使农业生产过程实现了智能控制和精准作业，从而降低了生产成本。

在安徽省利辛县中疃镇镇北社区的麦田里，联合收割机也正全力以赴地抢收小麦。“我们要趁着天气晴朗，把小麦全部收割完。”村民武刚满怀欣喜地说道，今年又是一个丰收年。

利辛县农业局相关负责人告诉记者，三夏期间，利辛县农机部门加强了技术服务，并动员广大农户抓住晴好天气加速夏收进度，同时做好了夏收作业机械的调度工作。

总部位于山东省潍坊市的潍柴雷沃重工股份有限公司（以下简称“潍柴雷沃”），是一家领先的智慧农机制造企业。为了确保三夏期间用户跨区作业的顺利进行，潍柴雷沃依托“全国三夏农机跨区作业信息服务平台”，并整合车联网、CRM系统以及遥感、气象等第三方数据，打造了先进的“智慧云脑”服务平台。

潍柴雷沃负责人介绍，该平台可实时掌握企业生产的智能农机在全国各地分布情况、作业情况等数据，合理储备服务资源、易损配件。同时，平台还提供全时远程服务，包括信息咨询、派工救援、远程诊断、大数据分析等精准支持等。

(责编：杨曦、杨迪)

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