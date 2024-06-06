原标题：转转平台发布碳减排成绩单 累计碳减排411.3万吨

随着全球对环境保护意识的日益增强，绿色、低碳的生活方式逐渐成为社会新风尚。6月5日世界环境日之际，国内循环经济领军企业转转集团公布了其在推动碳减排方面的相关数据。数据显示，截至2023年底，转转平台已累计实现碳减排量达411.3万吨，同时累计能源减耗5625GWh。

助推行业绿色低碳发展 累计碳减排411.3万吨

据转转平台最新发布的数据显示，截至2023年底，通过促进闲置物品的流转，转转平台累计完成碳减排411.3万吨，相当于一台传统燃油车绕地球赤道行驶58万圈或行驶231亿公里所释放的碳排放量；平台累计能源减耗达到5625GWh，相当于中国47万户家庭一年的能源消耗；此外，转转平台在推动二手书籍交易方面也取得了显著成果，平台内累计成交超2868万册二手书籍，相当于保护了24万棵森林树木资源。

这一系列成绩展示了转转在推动绿色消费、助力环保事业方面的积极作用，也体现了闲置物品再利用对于减少碳排放、应对气候变化的重要贡献。

转转方面表示，将进一步加强技术研发和升级，优化平台的推荐算法和交易流程，提高闲置物品的匹配效率和流转速度，让更多人能够便捷地参与到绿色消费中来，从而推动闲置物品的循环利用和可持续发展。

积极探索和实践碳减排有效途径 环保包装减少环境污染

二手交易的本质是对资源的再利用，得益于行业天然具备的环保低碳属性，转转集团一直以来致力于推动循环经济的深入发展，并积极探索和实践碳减排的有效途径。

2022 年，转转集团宣布转型升级为循环经济产业公司；2023 年 7 月，转转集团成为成都第31届世界大学生夏季运动会二手循环服务类官方供应商，此次实践为国际大型综合赛事首次引入二手循环经济实例；同年8 月，转转集团正式加入科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative，简称SBTi），成为国内二手循环产业中首个提出科学碳目标承诺并加入SBTi的企业；同年11月，第28届联合国气候变化大会（COP28）在阿联酋迪拜举行，转转作为循环消费推动碳减排、碳普惠的优秀案例出现在相关议题中，成为中国循环二手领域首个参加cop的企业。

除此之外，转转集团在产品包装方面也积极践行环保理念。在产品包装方面，转转引入了由植物纤维素制成的可降解透明薄膜，作为快递包装胶带的替代材料；同时，采用了牛皮卡纸作为箱体和手机盒的主要材料，有效降低了传统材料对环境的负面影响；此外，在印刷环节大幅减少了油墨的使用量，进一步减少了环境污染。

从平台本身具备的低碳环保属性，到通过合作与创新来推动环保实践，再到产品包装的低碳设计，转转一直在以实际行动助力实现碳中和经济的目标。

(责编：曹淼、杨迪)

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