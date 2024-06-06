人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

转转平台发布碳减排成绩单 累计碳减排411.3万吨

2024年06月06日08:27 | 来源：央广网
小字号

原标题：转转平台发布碳减排成绩单 累计碳减排411.3万吨

　　随着全球对环境保护意识的日益增强，绿色、低碳的生活方式逐渐成为社会新风尚。6月5日世界环境日之际，国内循环经济领军企业转转集团公布了其在推动碳减排方面的相关数据。数据显示，截至2023年底，转转平台已累计实现碳减排量达411.3万吨，同时累计能源减耗5625GWh。

　　助推行业绿色低碳发展 累计碳减排411.3万吨

　　据转转平台最新发布的数据显示，截至2023年底，通过促进闲置物品的流转，转转平台累计完成碳减排411.3万吨，相当于一台传统燃油车绕地球赤道行驶58万圈或行驶231亿公里所释放的碳排放量；平台累计能源减耗达到5625GWh，相当于中国47万户家庭一年的能源消耗；此外，转转平台在推动二手书籍交易方面也取得了显著成果，平台内累计成交超2868万册二手书籍，相当于保护了24万棵森林树木资源。

　　这一系列成绩展示了转转在推动绿色消费、助力环保事业方面的积极作用，也体现了闲置物品再利用对于减少碳排放、应对气候变化的重要贡献。

　　转转方面表示，将进一步加强技术研发和升级，优化平台的推荐算法和交易流程，提高闲置物品的匹配效率和流转速度，让更多人能够便捷地参与到绿色消费中来，从而推动闲置物品的循环利用和可持续发展。

　　积极探索和实践碳减排有效途径 环保包装减少环境污染

　　二手交易的本质是对资源的再利用，得益于行业天然具备的环保低碳属性，转转集团一直以来致力于推动循环经济的深入发展，并积极探索和实践碳减排的有效途径。

　　2022 年，转转集团宣布转型升级为循环经济产业公司；2023 年 7 月，转转集团成为成都第31届世界大学生夏季运动会二手循环服务类官方供应商，此次实践为国际大型综合赛事首次引入二手循环经济实例；同年8 月，转转集团正式加入科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative，简称SBTi），成为国内二手循环产业中首个提出科学碳目标承诺并加入SBTi的企业；同年11月，第28届联合国气候变化大会（COP28）在阿联酋迪拜举行，转转作为循环消费推动碳减排、碳普惠的优秀案例出现在相关议题中，成为中国循环二手领域首个参加cop的企业。

　　除此之外，转转集团在产品包装方面也积极践行环保理念。在产品包装方面，转转引入了由植物纤维素制成的可降解透明薄膜，作为快递包装胶带的替代材料；同时，采用了牛皮卡纸作为箱体和手机盒的主要材料，有效降低了传统材料对环境的负面影响；此外，在印刷环节大幅减少了油墨的使用量，进一步减少了环境污染。

　　从平台本身具备的低碳环保属性，到通过合作与创新来推动环保实践，再到产品包装的低碳设计，转转一直在以实际行动助力实现碳中和经济的目标。

(责编：曹淼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
功耗毫瓦级 基于注意力机制的类脑芯片问世
　　人民网北京6月5日电 （记者赵竹青）人脑能够运行复杂且庞大的神经网络，总功耗却仅约20瓦，远小于现有的人工智能系统。因此，在算力比拼加速、能耗日益攀升的今天，借鉴人脑的低功耗特性发展新型智能计算系统成为极具潜力的方向。…
院士专家共话新质生产力与智能产业发展
　　人民网北京6月5日电 （记者赵竹青）6月2日，由中国自动化学会、北京市科学技术协会主办的2024国家新质生产力与智能产业发展会议在北京举办，以“追新逐质，智创未来”为主题，10位院士及百余位学术精英与会，围绕“加快培育和壮大新质生产力，塑造高质量发展新动能新优势”等话题进行研讨分享。 中国工程院院士，中国自动化学会会士、理事长，西安交通大学教授郑南宁表示，新质生产力正成为驱动经济社会的重要引擎。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部