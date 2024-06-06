金 凤 王 郁

原标题：创新链与产业链共融共舞

在苏州光电技术研究院（以下简称“光电院”），初创型企业可以在这里完成概念验证、生产样品、小批量出货的全过程，打通成果产业化的“最初一公里”到“最后一公里”；

在苏州长三角先进材料研究院（以下简称“长材院”），企业可以和产业链伙伴、研究院“众筹资金”揭榜挂帅，解决制约行业发展的关键共性技术；

在江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”），公司联袂行业龙头企业和高校院所，一起开展基础理论、工艺技术研究，加速新产品落地……

以科技创新催生新产业、新模式、新动能，推动创新链、产业链共融共舞。在江苏科研院所、技术服务平台、科技企业，围绕产业关键共性技术开展联合科技攻关，加强科技创新和产业创新深度融合，正促进产业发展向新而行、向高而攀。

为新技术提供概念验证平台

走进光电院，仿佛置身一个微缩版的光学元器件加工厂。6月2日，记者随“高质量发展调研行”江苏主题采访活动走进光电院时发现，楼上分布着光器件封测中试线、三维光传感中试线，楼下是镀膜中试线和高精密半导体精密仪器实验室。

“在这里，上下楼就是上下游。”光电院执行院长李侠透露，目前光电院已建成微纳光学、封装测试两大共性工艺公共服务平台。创业者可以将样机在产线上进行试生产，并验证设备在实际生产环境下的可行性。

光子产业是现代产业体系的“关键少数”，技术壁垒高、产业带动性强、头雁效应明显。近年来，苏州加快布局光子赛道。光子产业被列入苏州培育的八大未来产业之一。

光电院的成立便是苏州光子产业布局中的一颗关键落子。目前，该院通过在项目发展中给予技术、人才、公共平台的支撑，已孵化13家企业。

“光电院选择孵化项目有两条标准：项目不仅要解决光子行业的关键技术问题，还要有广阔的市场需求。”李侠介绍。

光电院孵化的苏州岚创科技有限公司（以下简称“岚创科技”），便是一家研发生产高端镀膜机的高科技公司。

“我们用光电院的薄膜分布检测设备，每周四次对原理样机进行测试，从而进行概念验证。光电院全程免费提供测试服务，这帮公司节省了几十万元的费用，压缩了几个月研发时间。”岚创科技首席运营官余桂龙说，去年9月，团队实现了高精度磁控溅射镀膜机的产业化。

光电院的平台赋能在江苏并非孤例。长材院副院长孙明月介绍，该院通过建设“概念验证中心+中试平台”，帮助项目团队推进样品到产品、产品到商品的转变。

“加强科技创新和产业创新的深度融合，推动科技成果转化是关键一环。而科技成果转化的‘最初一公里’，便是概念验证。”江苏省战略与发展研究中心产业所所长刘向丽向记者表示，支撑未来产业发展的是颠覆性、原创性技术，而对关键核心技术的突破，更需要发挥公共服务平台的作用，帮助团队迈出产业化的第一步。

整合创新资源，共享研发成果

“如何让钢材组织更加致密、均匀，以确保其做成轴承用在风力发电机组关键核心构件上，游刃有余？”这是近期长材院特种金属智能定制事业部材料失效分析负责人高金柱与其团队，以及张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”）的科研人员，共同应对的技术挑战。

2023年，中环海陆与长材院成立联合实验室，前者每年提供1000万元的资金，后者提供公共研发平台和技术人才。

与企业共同建立联合实验室，可精准帮助企业解决技术难题。而“众筹科研”模式则可以针对行业关键共性技术难题，整合创新资源，共享研发成果。

去年，江苏瑞复达高温新材料股份有限公司联合苏州凯莱德环保科技有限公司，向长材院提出技术支撑需求。三方商议后决定，两家公司各出资30万元，长材院出资60万元共同资助研发。随后，长材院组织了江苏集萃冶金技术研究院和常州大学的科研团队，采用赛马制的方式，用不同的技术路线进行科技攻关。

联动产业链上下游企业以科技创新推动产业创新，也成为江苏企业推动技术变革的自觉。一汽解放动力总成事业部党委书记董亚洲介绍，他们正与主流核心供应商合作，研究工艺、技术、材料等成本改善方案；同时，为测试新一代发动机综合性能，他们还联合了供应商共享和分析产品核心数据。

作为国内特钢行业的领军企业，兴澄特钢与国内外顶尖高校及行业龙头企业建立了深度的合作关系。“我们建立了多个高端装备产业链创新联合体，积极参与到下游行业的前期开发，加速新产品和新成果的落地应用。”兴澄特钢研究院院长吴小林介绍。

刘向丽说：“‘卡脖子’技术往往受限于材料和设备。因此，通过平台化的科研组织方式，以及多学科交叉的颠覆性创新，可以有效地整合高校、企业及产业链上下游的生产和创新要素，从而为发展新质生产力注入新动能。”

(责编：杨曦、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经