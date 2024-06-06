江 耘

原标题：长三角企业协同构建产业新格局

“什么是内卷？简单说，是过去二三十年企业间同质化竞争带来的后果。发展新质生产力，对企业家来说，某种程度上就是要打破现有产业格局。”6月5日，“瓯江论道·新质生产力”长三角企业家联盟会议在浙江温州召开，江苏省总商会副会长、南京巨鲨显示科技有限公司董事长王卫以内卷现象为切入点，建议联盟通过紧密合作，大力发展新质生产力。

2018年11月，长三角区域一体化正式上升为国家战略。2020年6月，长三角企业家联盟在浙江湖州成立。按照《长三角产业链联盟建设规范指导意见》，该联盟就超导、高端医疗器械、人工智能等产业领域，先后按3批次组建了14个产业链联盟，以此推动长三角地区产业链“组链、补链、固链、强链”。

会议现场，第四批长三角产业链联盟授牌，包括长三角储能及安全产业链联盟、长三角绿色低碳产业链联盟、长三角汽车后市场产销合作产业链联盟等。

长三角企业家联盟秘书长（浙江）、浙江省工商联副主席蔡晓春介绍，长三角产业链联盟秉承打破区域、领域、部门、层级等限制的宗旨，统筹长三角地区有关产业链上中下游的对接联合，统筹投资机构、金融机构、高校院所、科研机构、知名专家、院士等单位和人才的协同合作，助推长三角区域一体化发展。

会议现场发布的《长三角产业链联盟发展报告》显示，着眼于提升产业链的竞争力，产业链联盟开展内部合作，补短板、锻长板，放大竞争优势，已形成一批有代表性的成果、案例。

比如，长三角软件和信息服务产业链联盟聚焦软件即服务（SaaS）开放生态、开放数据服务、智慧云基础设施、科研学术等领域，与科大讯飞、字节跳动、中兴通讯等企业开展合作；长三角超导产业链联盟整合国内超导技术力量，攻克技术难关，实现了世界首条公里级35千伏超导电缆示范工程通电运行，攻克5公里超导电缆示范段项目；长三角工业互联网产业链联盟借助星火大模型能力研发“羚机一动”，开展羚羊工业大模型核心技术升级，助力中小企业数字化转型“关键一跃”……

上海市总商会副会长、奥盛集团有限公司董事长汤亮认为，发展新质生产力，长三角地区的民营企业家要快马加鞭、树立信心。同时要明确，新质生产力有其评判标准，在科技层面必须具有颠覆效应，在制造层面能形成对原有工艺进行替代的技术。

《长三角产业链联盟发展报告》中提出，产业链联盟要完善协同机制，促进信息共享，推动产业链上下游企业间的信息互通，提高协同效率；定期组织产业链对接活动，加强企业间的沟通与交流，推动形成紧密的合作关系。

王卫建议，产业链联盟可尝试就各领域的细分赛道，鼓励成员企业对接合作、产生“化学反应”，相当于成员企业在大团队中，能找到合适的小组，从而让联盟更好地发挥价值。

会议当天，长三角青年企业家创新创业“长青藤”行动计划发布，将依托青年企业家组织或者科创中介组织，筛选具有高成长性的科创项目进入资源库，定期开展项目信息发布、产业投融资交流和项目路演，并适时整合青年企业家资源，成立产业投资公司，为项目的产业孵化提供资金助力。

浙江省商会会长、正泰集团股份有限公司董事长南存辉表示，长三角企业家联盟将竭尽所能地发挥桥梁纽带作用，推动各地企业携手合作、共享资源，打造一个功能互补、协调联动的产业发展共同体，加快培育和发展新质生产力，推动长三角一体化发展取得更大突破，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。

(责编：杨曦、杨迪)

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