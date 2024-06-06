李 禾

原标题：贯彻绿色发展理念 推进美丽中国建设

6月5日，2024年六五环境日国家主场活动在广西壮族自治区南宁市举行，今年六五环境日的主题是“全面推进美丽中国建设”。生态环境部部长黄润秋在主场活动上表示，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，要以高品质生态环境支撑高质量发展，奋力书写全面推进美丽中国建设新篇章。

数据显示，我国以年均3%的能源消费增速支撑了年均超过6%的经济增长，单位GDP能耗下降26.8%、二氧化碳排放下降超35%，主要资源产出率提高60%以上。可再生能源装机超过全国煤电装机容量，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机都稳居世界第一，成为应对气候变化的重要推动者、贡献者和践行者。

黄润秋说，我国坚定不移贯彻新发展理念，绿色发展成效逐步显现。

生态环境质量实现稳中改善

据生态环境部发布的《2023中国生态环境状况公报》，2023年，生态环境部会同有关部门和各地区，大力推进美丽中国建设，生态环境质量实现稳中改善。

其中，全国环境空气质量保持长期向好态势。339个地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为30微克/立方米，好于年度目标近3微克/立方米。全国地表水环境质量持续向好，优良（Ⅰ—Ⅲ类）水质断面比例为89.4%，“十三五”以来，优良水质断面比例实现“八连升”，累计上升21.6个百分点，长江干流连续4年、黄河干流连续2年全线水质保持Ⅱ类。全国城市声环境质量总体向好，功能区声环境昼间、夜间达标率分别为96.1%、87%。

公报还显示，全国自然生态状况总体稳定，生物多样性较丰富、自然生态系统覆盖比例较高、生态结构较完整、功能较完善；辐射环境质量、重点核设施周围辐射环境状况总体良好。

美丽中国建设需要全社会共同努力

“生态文明是全民共同参与、共同享有的事业，美丽中国建设离不开全社会的共同努力。”黄润秋说。

主场活动上，生态环境部、中央社会工作部共同揭晓2024年“美丽中国，我是行动者”先进典型名单，其中包括内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇农牧民乌力吉德力格等10位十佳生态环境志愿者、“绿水守护者”助力厦门河湖治理与节水行动实践等10个十佳公众参与案例、北京市生态环境监测中心等10家十佳环保设施开放单位。

六五环境日当天，各有关部门也启动相关活动、发布有关报告。比如国家发展改革委公布首批国家生态产品价值实现机制试点名单，确定北京市延庆区、河北省承德市等10个地区为首批国家生态产品价值实现机制试点。

最高人民法院发布2023年度环境资源审判典型案例、人民法院依法审理生态环境领域第三方服务机构弄虚作假典型案例两批案例。最高人民法院副院长杨临萍说，2023年，人民法院加大对人民群众环境权益司法保护力度，服务深入打好污染防治攻坚战；助推新质生产力培育和发展，服务发展方式绿色低碳转型；发布首份“双碳”司法意见等，防范化解各种风险挑战，守牢美丽中国安全底线。

据统计，2023年，全国法院共受理环境资源一审案件25.9万件，审结23.2万件，有力推动生态环境法治进程。截至2023年底，全国法院已设立环境资源专门审判机构、组织2800多个，我国已成为环境资源专门审判机构覆盖最广、体系最完整的国家。

(责编：杨曦、杨迪)

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