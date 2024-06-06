马爱平

原标题：探索县域农业科技现代化新路

“特级果8个168元，精品果12个128元。最贵的果子一个就卖到21元！”

不久前，湖北省宜昌市枝江市百里洲砂梨完成二次套袋。禾润果蔬专业合作社理事长鲍春全忙得不亦乐乎。他告诉记者，砂梨之所以能卖出好价钱，背后的原因就是当地全力打造全国农业科技现代化先行县。

2021年，农业农村部在全国范围内遴选了72个县，共建全国农业科技现代化先行县。几年来，好做法、好经验不断涌现。2023年，包括枝江市、重庆市潼南区在内的全国24个县（市、区）被列为首批全国农业科技现代化先行县。

谈及成功的关键，农业农村部科技司相关负责人将其归结为——共建体制机制的健全完善，产业链条的有效延伸，本土品牌的全力打造。这些要素着力提升了县域农业科技现代化水平，开辟了一条县域农业科技现代化的新路子。

良种+良技，名果卖出好价钱

“百里洲砂梨”色若金、大若拳、脆若菱、甜若蜜，素称“三峡一绝”，享有“湖北十大名果”的美誉。

然而，因为品种老化、管理粗放、果品良莠不齐等诸多原因，百里洲砂梨的种植面积一度低至5000多亩。

“共建先行县以来，我们组建了张绍铃院士为组长的专家团队。通过引进湖北省农科院胡红菊专家团队的‘翠玉’‘新玉’‘翠冠’等新品种，推广‘双臂顺行式’新型棚架模式及二次套袋、人工授粉、保花保果等先进技术，百里洲砂梨的种植面积升至如今的3.6万亩，价格也从0.5元/斤升至20元/个。”枝江市农业农村局总农艺师鲁元告诉记者。

链接院所、攻克难题。枝江市副市长黄爱民介绍，枝江市与湖北省农科院共建全国农业科技现代化先行县以来，围绕精品果、健康牛等重点特色产业，共引进新品种、新技术、新模式、新装备510项，推广“配套式”良法良技，解决了砂梨白纹羽病防治等制约产业发展的技术关键难题20余项，年均联农带农3.5万户、助农增收8000万元，实现“单赢”变“多赢”。

县域是实现农业农村现代化的主战场。农业农村部科技司相关负责人表示，据不完全统计，自2021年以来，农业农村部集结了8个部属单位、23所共建大学、31个省级农科院，共62家对口技术单位，在72个全国农业科技现代化先行县开展各类对接活动1800多次，专家直接服务20000多人次，努力打造县域农业科技现代化的新样板。

科技+经济，小柠檬变出大产业

在位于潼南高新区的重庆檬泰生物科技有限公司（以下简称“檬泰科技”）的洁净车间里，在我国首创的柠檬六分离和干湿一体柠檬果胶生产线上，一颗颗酸甜多汁的柠檬鲜果经过冷磨、精油提取、黄酮提取和榨汁等多重精细工序后，便从油囊、外表皮、中皮层、果汁、果肉、果核中，提炼出了柠檬精油、柠檬烯、柠檬果胶、柠檬纤维、柠檬苦素等高附加值产品。

“这条领先的生产线，正是共建全国农业科技现代化先行县后合力研发而来。它可以‘吃干榨净’柠檬，实现柠檬的100%加工利用，让小小的一颗柠檬果增值10余倍。此外，该生产线每年能处理高达10万吨的柠檬鲜果，预计未来将创造10亿元的产值。”檬泰科技董事长崔秋檀说。

今天，“潼南柠檬”品牌估值已超200亿元。能成为国内柠檬高端加工产地之一，科技赋能是关键一招。潼南区农业农村委主任胡广建告诉记者，潼南区牢牢抓住共建全国农业科技现代化先行县的“牛鼻子”，全力打造中国柠檬第一品牌。全环节赋能提升柠檬特色产业，开发出5大类350余种产品，让柠檬全产业链梯次增值6—20倍。

兴办一个企业，搞活一片产业，繁荣一方经济。农业农村部科技司相关负责人表示，为了破解科技与经济“两张皮”，共建全国农业科技现代化先行县精准对接县域农业农村发展需求，围绕主导产业和特色产业，从生产到加工到品牌创建，推动了科技、人才、资本、数据等各类创新要素在县域集聚，加快了科技与产业、科技与经济深度融合。

(责编：杨曦、杨迪)

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