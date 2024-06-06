刘园园

原标题：559万尾“鱼宝宝”放流江河

“这是我第一次参加鱼类增殖放流活动，希望小鱼快快长大！”“我觉得这次活动很有意义，为保护大自然出了一份力。”……6月5日是世界环境日。当天，在“2024年世界环境日水电行业鱼类增殖放流联合行动”分会场之一——澜沧江黄登大华桥水电站库区，来自营盘中学的学生们一起把8万尾鱼苗放流到澜沧江的怀抱。

此次活动由生态环境部、国家能源局指导，中国电建集团所属水电水利规划设计总院、中国水力发电工程学会联合主办。活动主题为“保护生物多样性，全面推进美丽中国建设”，以“现场+云互动”形式开展放流活动。

今年的增殖放流活动共设置长江三峡向家坝水电站、国投二滩·桐子林水电站、中国电建巴拉水电站等8个分会场。8家能源领域中央企业及其他水电开发企业共75座电站共同参与放流活动。活动启动当日，放流鱼苗559万尾，其他活动时段计划放流1113万尾，全年计划放流1672万尾。

“本次放流鱼苗主要有川陕哲罗鲑、齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼，大渡软刺裸裂尻鱼约31万尾，其中川陕哲罗鲑为国家一级保护动物……”在中国电建巴拉水电站分会场，工作人员介绍道。

此外，国投二滩·桐子林水电站今年的放流规模为40万尾一龄鱼苗，包括细鳞裂腹鱼25万尾，鲈鲤1万尾，长薄鳅1万尾，岩原鲤13万尾，均为自主繁育的国家二级保护鱼种。

记者了解到，本次活动遵循依法依规、科学放流原则，按照相关要求，全年计划在长江、黄河、金沙江、雅砻江、松花江、大渡河等流域的我国主要水电基地持续开展增殖放流。放流鱼类包括中华鲟、长江鲟、川陕哲罗鲑3种国家一级保护鱼类，圆口铜鱼、长薄鳅、后背鲈鲤、尖裸鲤、金沙鲈鲤等20种国家二级保护鱼类，以及43种流域特有鱼类，18种重要经济鱼类。

“自2022年首届水电行业鱼类增殖放流联合行动成功举办以来，水电行业生态环境保护工作持续得到全社会的广泛关注和高度认可，充分彰显了水电行业绿色形象。”水电水利规划设计总院院长李昇介绍，过去几年，水电环保事业建立了水电工程生态保护技术体系和流域生态环境全过程监测体系，构建了科学先进的鱼类保护修复技术与理论框架，推动落实了多项环保措施的实施。

“水电的发展必须与生态保护相协调，开展水电行业鱼类增殖放流联合行动，既是水电行业积极履行社会责任的体现，更是保护生物多样性，推动绿色发展的具体实践。”中国水力发电工程学会常务副理事长兼秘书长郑声安表示。

(责编：杨曦、杨迪)

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