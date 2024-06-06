原标题：中国太保携绿色保险发展成果 再赴2024上海国际碳中和博览会

今天是第53个世界环境日，2024年第二届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会(以下简称“上海国际碳中和博览会”)如期而至。中国太保旗下中国太保产险携近年来在绿色保险重点领域的发展成果再度亮相上海国际碳中和博览会。

深入创新实践，引领行业绿色保险发展

作为国内财产保险行业首个明确提出可持续保险战略规划并体系化进行创新实践的保险企业，中国太保产险围绕本届上海国际碳中和博览会的展览主题，集中展示在能源转型、低碳交通、节能增效、循环经济及应对气候变化等领域的绿色保险高质量发展成果。

在能源转型领域，中国太保产险与慕尼黑再保险成立“新能源联合创新实验室”，锚定长期、深化合作，形成有生命力和竞争力的新能源领域新型风险管理解决方案。在低碳交通领域，公司承保覆盖全国300余条轨道交通运营线路，为累计超1万公里运营里程提供累计约5000亿元的保险保障；在节能增效领域，公司落地石化行业首个CCUS项目碳资产损失保险，有效化解被保险人应用CCUS技术时所面临的风险，推动能源企业绿色低碳转型；在循环经济领域，中国太保产险为亚洲规模最大的垃圾填埋场-老港垃圾填埋场提供涵盖财产、公众、建筑工程及环境污染方面的一揽子保险保障；在应对气候变化领域，加强绿色保险产品与服务创新，积极开展巨灾保险，推出民生救助型、创新型、指数型等不同巨灾保险方案，2023年累计向社会提供巨灾风险保障约8950亿元。创新开发气象指数保险产品，帮助农户及时有效应对极端气象灾害；创新生态碳汇类保险，在草原、湿地、森林等多个领域落地全国首单碳汇保险产品。

深耕上海促转型，推进绿色保险纵深发展

作为上海的“金融名片”，中国太保在此次碳博会上设立上海项目特色展区，展示了中国太保在上海地区落地的一系列绿色低碳实践成果及ESG领域所获荣誉。

服务持续优化产业结构。在上海市委金融委员会办公室、人民银行上海市分行等指导下，中国太保产险落地全国首笔化工行业“保险+转型金融贷款”业务，是银行和保险机构在全国转型金融领域的首次跨界合作；签发首张“上海浦东新区环境污染责任保险示范条款”保单，落地全国首单生态绿色环境救助保险，解决传统环责险产品不覆盖的生态环境救助责任。

服务清洁低碳安全高效能源体系。为全球领先的绿色科技企业远景能源提供涵盖货运、财产、机损、商业综合责任等方面的一揽子保险保障，并承保远景能源的沙特风电项目、英国储能项目等重点项目；为我国首个海上风电项目“东海大桥”提供财产损失保险，并定制全国首笔碳资产损失保险产品。

服务绿色低碳交通运输体系建设。承保20余条上海地铁运营轨道交通线路，开创了应用于轨交17号线的行业首单城市轨道交通项目工程质量缺陷保险；承保国产首艘和全球第一艘5G大型邮轮“爱达·魔都”号，该邮轮首次使用电推发动机，并配备高级污水处理装置和环保燃料。

倡导绿色低碳生活方式。中国太保携手联合国全球契约组织(UNGC)、中国国际进口博览局，开展“零碳进博零塑办博”行动，邀请参展商、观众、志愿者、媒体等个人积极参与。一方面，记录个人在进博会期间的碳足迹，测算并抵消个人碳排量，获得个人碳中和荣誉证书；另一方面，开展塑料回收再利用工作，实现塑料从使用、废弃、再造及反馈活动参与者的可持续循环。

展望未来，中国太保将全力做好绿色金融这篇大文章，服务国家绿色发展战略，进一步围绕重点领域持续深化和创新，致力于成为保险行业绿色发展的主要参与者、推动者、引领者！

(责编：曹淼、杨迪)

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