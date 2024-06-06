张芗逸

原标题：各地统筹推进商品房去库存 收储模式多元化

近日，广州市增城区人民政府发布《关于广州（新塘）至汕尾铁路项目（新塘段）征集符合条件商品性安置房源报名的公告》（以下简称《公告》），拟采用购买市场化商品房作为相关铁路项目安置房源，并向社会征集符合条件的住宅房源（房企）。

事实上，近期全国多地通过政府公开征集或地方国企收购等方式，开展消化存量商品房的尝试。

“政府通过收储的实际行动，既有助于提振市场信心和预期，同时对于稳定房地产市场发展起到积极的作用。”中指研究院华南分院研究主管陈雪强表示。

因地制宜收购存量商品房

据克尔瑞统计数据显示，截至目前，全国已有至少22地发布收购存量商品房相关政策。《证券日报》记者梳理发现，各地因地制宜，收储模式较为多元化。

例如，杭州市临安区于5月14日发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，采用政府公开征集房源的形式，收购的商品房则用作公共租赁住房。

“通过政府公开征集房源这一模式可以加速商品房去库存。”58安居客研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示，此外，政府收购的模式具有很强的市场公信力，社会认可度更高。

中指研究院数据显示，今年1月份至4月份，杭州市临安区成交去化周期为31.1个月；截至5月底，广州市增城区去化周期超26个月。

此外，部分城市将消化存量住房与筹集保障性住房相结合，采取“以购代建”的方式，由地方国企收购存量商品房用作保障性住房。

例如，5月27日，昆明市住房和城乡建设局发布《关于征集商品住房用作保障性住房的公告》，拟由市属国企在部分行政区域征集已建成未出售的商品住房用作保障性住房；6日2日，苏州市房地产长效机制试点工作领导小组出台《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》，其中提到，坚持“以需定购”，组织地方国有企业以合理价格收购部分存量商品住房用作保障性住房。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示，地方收购存量商品房用作保障性住房，是由于地方有常态化的保障性住房筹建需求，特别是热点城市保租房任务较重，在周期、成本上，存量收购比增量建设更划算。

5月17日召开的全国切实做好保交房工作视频会议指出，“商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房”。同日，住房和城乡建设部副部长董建国在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，推动消化存量商品住房。城市政府坚持“以需定购”，可以组织地方国有企业以合理价格收购一部分存量商品住房用作保障性住房。

多样化资金助力“去库存”

谈及政府收储存量商品房对全国其他地区的借鉴意义，张波表示，这类政策值得借鉴和推广，但也并非所有区域都可照搬照抄。“一般来说，同时具备商品房去化难度大、区域内还有保障性住房建设目标或安置房供给需求两个条件的地区更值得关注。”

对于政府收储商品房的资金来源，张波认为，资金的来源可以多样化，例如，通过保障性住房的相关政府补助、部分土地出让金以及安置房建设资金等等。

中国人民银行副行长陶玲在上述国务院政策例行吹风会上表示，中国人民银行将设立3000亿元保障性住房再贷款。鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。

李宇嘉建议，下一步，各地可以建立公共住房需求与存量房征集的对接渠道，对房源标准、项目申报、审查和收购、资金来源、资金应用、资金回笼等方面进行统筹规范。

(责编：杨曦、杨迪)

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