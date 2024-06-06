原标题：国家发改委：为民营企业 更好融入新发展格局夯基助力

本报讯 （记者杜雨萌）6月5日，国家发展改革委发布消息称，为提升金融支持民营经济高质量发展质效，助力民营企业更好融入新发展格局，6月3日至4日，国家发展改革委在广东省深圳市组织召开促进民营经济发展壮大暨扩大制造业中长期贷款投放和科技型企业项目融资现场会。

会议指出，促进民营经济发展壮大是坚持社会主义基本经济制度的根本要求，是构建高水平社会主义市场经济体制的重要内容，是推动高质量发展的重要支撑，要深入理解、不折不扣贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的决策部署，坚持问题导向、回应各方关切、狠抓政策落实，不断优化民营企业发展环境，全力推动民营经济高质量发展。

会议强调，构建新发展格局是党中央立足我国发展阶段、发展环境、发展条件变化，着眼于统筹长远发展和长治久安作出的重大战略部署。民营经济作为推进中国式现代化的生力军，是加快构建新发展格局的重要力量。要持续完善机制、优化环境、扩大开放，助力民营企业在高水平科技自立自强、畅通国内大循环和“走出去”中不断发展壮大。要着力营造良好的货币金融环境，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，强化产业政策与金融政策的协同，进一步优化提升金融服务质效，为民营企业更好融入新发展格局夯基助力。

(责编：杨曦、杨迪)

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