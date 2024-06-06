孟 珂

原标题：5月份电商物流指数为113.9点 创近6年新高

6月5日，中国物流与采购联合会和京东集团联合发布数据，2024年5月份中国电商物流指数为113.9点，环比回升0.7点。

中国物流信息中心分析师吴江对《证券日报》记者表示，总体来看，5月份电商物流延续稳步向好态势，电商物流总指数创出近6年新高。后期随着居民耐用消费品置换政策落地实施，网络购物活动继续处于活跃态势，电商物流需求将保持平稳增长。

从分项指数来看，电商物流总业务量指数连续上涨。5月份，电商物流总业务量指数为129.8点，比4月份回升2.1点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，东部地区提升幅度最大，中部地区超过全国平均水平。

农村电商物流业务量指数继续上升。5月份，农村电商物流业务量指数为129.7点，比4月份回升1.8点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，西部地区提升幅度最大，中部地区超过全国平均水平。

吴江表示，5月份电商物流供求两端继续保持良好运行态势，电商物流总指数连续三个月回升。从需求端看，“五一”假日期间，户外运动、旅行装备、外卖餐饮等旅行相关电商消费快速增长，总业务量指数和农村业务量指数相比去年同期增速接近30%。

此外，物流时效指数稳步提升，履约率、实载率和满意率指数连续回升。5月份，物流时效指数为101.9点，比4月份回升0.7点，连续三个月回升。履约率、实载率、满意率分别回升0.9点、0.2点和0.4点，电商物流市场继续保持量增质升的良好局面。

库存周转率指数继续回落，成本指数连续下降。5月份，受企业备货增加影响，库存周转率指数较4月份回落0.6点。成本指数较4月份下降0.6点，经过连续4个月回落后，企业成本水平已与去年持平，但仍有下降空间。

在吴江看来，随着“618”年中网购促销活动到来，各大主流电商平台提前预热，促进电商业务量攀升。在需求加速增长的背景下，电商物流企业不断通过资源整合、科学规划、新技术应用、数字化改造等方式，提升供给能力和运行效率，成本指数下降到2023年同期水平，实载率、满意率、履约率、物流时效等指数均有所提升。

(责编：杨曦、杨迪)

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