人民网记者 王绍绍

在江西吉利新能源商用车工厂，全封闭自动化生产线高速运转，7台全自动搬运机器人和5台共6400吨位的机械压机包揽“脏活累活”；在南昌华勤电子科技制造中心，智能工厂有序运行，41条SMT生产线、23条测试线和134条组包装线满负荷运转；在景德镇红叶陶瓷生产线上，全自动施釉机、滚压成型机、玲珑镂空机协同生产，产品质量提升30%……

近日，全国经济媒体看江西调研采风活动正式启动，25家媒体赶赴江西，记录江西经济发展的新风貌、新进展、新成效，展现江西产业发展千帆竞发的良好态势。近年来，江西依托中部地区高质量发展机遇，工业经济持续向好，2023年全省规模以上工业企业数量达18071家，营业收入达4.09万亿元，电子信息产业营收达到1.08万亿元，制造业持续做大做强。“江西智造”成为当地制造业数字化、网络化、智能化发展的生动写照。

发展新能源产业是江西推动产业结构升级的重要举措之一，也是当地着力培育的优势新兴产业“增长点”，涌现出一批补链条、壮集群的典型企业。走进上饶经开区的江西彩虹一号窑炉原片生产车间，只见机声隆隆、产线飞转，经过熔解、压延、裁切等工序，一块块“超薄高透”的光伏玻璃不断从生产线上下线。

据有关负责人介绍，光伏玻璃是光伏产业链的核心产品，约占光伏组件封装成本的18%，是组件非硅成本占比的最高项。江西彩虹光伏公司填补了上饶市缺乏光伏玻璃生产企业的重要空白点，形成“硅片-电池片-组件-配套辅材-应用”的完整产业链。

光伏玻璃解决了缺乏原材料的“启动难题”，而储能电池则为产业发展排除了“后顾之忧”。在江西上饶，蜂巢能源公司自主研发无钴正极材料、短刀电池、超高速叠片工艺和“蜂云平台”监控系统，实现极简化安全化生产，350Ah、730Ah储能电芯和短刀液冷储能系统为储能市场提供了更高能量密度、更长循环寿命、更稳定内部结构的电池产品新选择。

除了光伏新能源、新材料产业的快速发展，“智转数改”还带动更广泛的产业转型升级，驱动经济发展之“轮”。在南昌，兆驰半导体攻关高均匀性、高光效、低成本Mini LED关键技术，建设“5G+智慧工厂”和工业互联网平台，促进当地LED产业链创新发展；济民可信自主研发多种临床亟需药物，在肾病、肿瘤、心脑血管、呼吸、疼痛等领域加速发展，赋能国产药物自主知识产权……有关专家表示，从“江西造”到“江西创”，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在持续赋能江西现代化产业体系的创新与完善。

从江西制造到江西智造，靠的不仅仅是“脚踏实地”，还有“翱翔蓝天”。近年来，随着低空经济持续增长，直升机产业为江西工业经济带来发展新动能。航空工业昌河飞机工业集团研制多品种、多系列、多型号直升机和航空产品零部件，“昌飞造”直升机在航空应急救援体系中贡献力量；江西直升机有限公司则自主研发多款多旋翼无人机、轻小型有人直升机和大型无人直升机，“让直升机飞入寻常百姓家”。

“要持续推动智能制造纵深发展，不断夯实智能制造基础，提升智能制造供给能力，加强智能制造示范引领应用。”有关专家表示，当前，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，要深化数字技术赋能，锻造长板、补足短板，不断加强自主创新，培育壮大先进制造业集群，让“江西智造”成为制造业高质量发展的新引擎。

(责编：王仁宏、吕骞)

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