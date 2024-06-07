人民网记者 王震

5月14日，零跑国际正式成立。这是零跑汽车和Stellantis集团共同组建的合资公司，也是国产新能源汽车首次以合资模式布局全球市场。

近日，记者走进总部位于浙江杭州的零跑汽车，探访中国新能源汽车加速出海背景下的车企样本。

在其位于杭州滨江区的展示中心，银灰色的车架底座上，左右中后整齐摆放着5个长方形的盒子，盒子之间有管线相连。这个酷似“四叶草”的装置其实是零跑于去年发布的全新的中央集成式电子电气架构，也是其技术实力和核心竞争力的所在。

零跑中央集成式电子电气架构。人民网记者 章斐然摄

“通过这个架构，我们的车2年就能更新迭代。消费者即使不买新车，也能通过迭代盒子（中央集成式电子电气架构）享受到更新的技术体验。”零跑汽车董事长朱江明介绍。

中国新能源汽车核心技术和车型研发实力得到跨国公司高度认可，是当前我国新能源汽车产业领跑全球的生动写照。

近年来，在智能化、电动化、网联化浪潮下，中国新能源汽车产销量突飞猛进，连续9年位居全球第一。走出国门，在全球市场同台竞技，成为这些新势力车企对于提升竞争力的共识和目标。

公开资料显示，Stellantis是全球第四大汽车集团，业务遍布全球130多个国家。而就在去年10月，Stellantis与零跑汽车官宣，前者投资约15亿欧元以获取零跑汽车约21%的股权。

同样在去年7月，大众与小鹏、奥迪与上汽、雷诺与吉利先后官宣合作。

高速增长的另一面是新能源车企普遍面临的亏损之困。进一步提升规模化水平，是早日实现盈亏平衡、步入可持续经营的唯一途径。

“我们选择成立合资公司，加速布局海外市场。”朱江明表示，当前中国新能源汽车已在全球市场建立起领先优势，如何更快更高效的出海，已经成为一个重要课题。

对于零跑，与其说是它要“撬开”海外市场大门，不如说是“海外”主动伸出了“橄榄枝”。

为什么选择零跑？在Stellantis集团中国区执行副总裁（现任零跑国际CEO）忻天舒看来，技术创新和成本控制的理念、市场销量的上升趋势以及国际化的视野和产品风格，是Stellantis能够与零跑一拍即合的最关键。

“实际上，我们是起到一个加速度的作用，帮助零跑以更快的速度进入国际市场。同时，借助零跑的产品技术和成本控制能力，我们的竞争力也将得到提升。”忻天舒说。

从打开国门“以市场换技术”，到如今被“市场”找上门，在零跑的例子里，开放合作被赋予了更丰富的形态和更深层次的内涵。。

事实上，在浙江，随着“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”持续推进，本土企业就像“地瓜”，尽管身在国内，但由其产品、技术、品牌构成的“藤蔓”却在不断向外延展，为“地瓜”的壮大吸收更多所需养分。

按照计划，3个月后，零跑两款纯电动车型将借助合资伙伴的销售服务网络，销往法国、意大利、德国等欧洲9国市场。

“我们的目标是今年能够完成7千到1万台的海外销售，明年争取达到7万到10万台。”朱江明说。

与此同时，位于杭州的智能化新工厂正在加紧建设中。

“地瓜”长得好不好，土壤质量是关键。

从官宣到完成交割仅用25天，到零跑国际运营仅用半年。

“除了双方的一拍即合，我们也得到了很多政府部门的支持。”在朱江明看来，这可能是一场“史上最快速度”的跨国车企合资。

这次合作也让忻天舒更深刻感受到中国市场活跃与魅力。

“我们能够深刻地看到，中国不断的改革和扩大开放的步伐。不仅是汽车，包括其他行业，外资的负面清单不断缩短，股权限制不断放开。这为外资企业在中国发展提供更多的机遇和空间。”忻天舒说。

(责编：王震、吕骞)

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