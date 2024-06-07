人民网北京6月7日电 （记者罗知之）据金融监管总局官网消息，近日金融监管总局发布了《国家金融监督管理总局关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》指出，普惠保险作为我国普惠金融的重要组成部分，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。未来五年，高质量的普惠保险发展体系基本建成。基础保险服务提质扩面取得新进展，重点领域和重点群体保险服务可得性实现新提升，保险基础设施和发展环境得到新改善，防范化解保险风险取得新成效，普惠保险助力金融强国建设迈上新台阶。

当前普惠保险发展的重点领域有哪些？金融监管总局有关司局负责人表示，提升农民和城镇低收入群体的保障水平，加大对老年人、妇女、儿童、残疾人、慢性病人群、特殊职业和新市民等群体的保障力度，提高小微企业、个体工商户和新型农业经营主体等的抗风险能力。大力发展农业保险和养老保险，积极参与应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、校园安全、道路安全等突发事件，开展风险减量服务，有效提升各类风险的保障能力。积极发展医疗责任、医疗意外和疫苗接种等相关保险。适应人口政策调整带来的变化，积极发展生育、儿童等保险，满足家庭风险保障需求。

针对养老方面，《指导意见》支持保险服务多样化养老需求，创新发展各类商业养老保险产品，开发投保简单、交费灵活、收益稳健、领取形式多样的商业养老年金产品，积极应对老龄化挑战。在风险有效隔离的基础上，支持保险公司以适当方式参与养老服务体系建设，探索实现长期护理、风险保障与机构养老、社区养老等服务有效衔接。

(责编：罗知之、吕骞)

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