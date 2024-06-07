人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前4月我国服务进出口总额同比增长16.8%

2024年06月07日09:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）商务部服贸司负责人今天介绍2024年1至4月服务贸易发展情况。2024年1至4月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额24319.6亿元（人民币，下同），同比增长16.8%。

其中，出口9846.9亿元，增长11%；进口14472.7亿元，增长21.2%；服务贸易逆差4625.8亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易继续增长。1至4月，知识密集型服务进出口9637.2亿元，增长6.4%。其中，知识密集型服务出口5562.9亿元，增长3.3%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为26.8%、16.7%；知识密集型服务进口4074.3亿元，增长10.9%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为54.5%、15%。

旅行服务增长迅猛。1至4月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口6600.3亿元，增长48.6%，为服务贸易第一大领域。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
前4月我国服务进出口总额同比增长16.8%
　　人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）商务部服贸司负责人今天介绍2024年1至4月服务贸易发展情况。2024年1至4月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额24319.6亿元（人民币，下同），同比增长16.8%。…
金融监管总局：推进普惠保险高质量发展
　　人民网北京6月7日电 （记者罗知之）据金融监管总局官网消息，近日金融监管总局发布了《国家金融监督管理总局关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。 《指导意见》指出，普惠保险作为我国普惠金融的重要组成部分，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部