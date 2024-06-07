人民网北京6月7日电 （记者杜燕飞）中国海油6日发布消息，我国陵水海域勘探发现首个超深水超浅层气田陵水36-1，探井测试天然气无阻流量超1000万立方米/天，标志着我国超深水超浅气层领域勘探获重大进展。

油气资源是重要的战略资源。国家能源局此前印发的《2024年能源工作指导意见》指出，深入研究实施油气中长期增储上产发展战略。加大油气勘探开发力度，推进老油田稳产，加快新区建产，强化“两深一非一稳”重点领域油气产能建设。

“陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米，主要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现。”中国海油勘探副总师徐长贵表示，此次超深水超浅层探井的测试成功，验证了我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，将推动国内深水油气产能进一步提升。

业内人士表示，加大油气勘探开发力度，可以发现更多的油气资源，提高油气产量，增强能源供给能力。在勘探开发过程中，随着深水装备可靠性和技术水平的不断提升，更多以前难以动用的深海油气资源被纳入开发计划，有利于保障国家能源安全。