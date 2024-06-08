本报记者 孔德晨

6月9日是第17个世界认可日。6月6日，在2024年“世界认可日”活动暨中国认证认可大会上，国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心首次发布质量认证活跃度指数（简称CAI）和中国软联通发展指数（简称CSCI）。2023年度，中国CAI整体得分71.7，较上年增长0.26，显示中国经济发展质量和效益态势较好。

两项指标首次发布

2023年度，中国CAI整体得分71.7，较上年增长0.26，浙江、江苏、广东、北京、上海位列全国前五。2023年度，中国地级以上城市CSCI综合得分62.15，较上年增长0.23，得分前100名城市数量居前的省份为广东、山东、江苏、浙江、河北、安徽。

两个指数由市场监管总局委托市场监管总局认证认可技术研究中心、市场监管总局发展研究中心研究构建。CAI与经济发展质量和效益正相关，以质量认证活跃程度反映经济社会的质量与效益状况；CSCI与高质量发展的潜力正相关，用于反映不同城市高质量发展的潜力。指数的联合使用，可以把省域经济发展的质量效益与地市级以上城市的高质量发展潜力通过认证认可检验检测有效链接，综合、客观、有效地反映经济发展结构、效益及高质量发展潜力，起到经济社会高质量发展的“晴雨表”作用。

两个指数同时在市场监管总局认证认可技术研究中心官网予以发布，将为社会各界分析和观察经济社会发展提供新的工具，对培育和发展新质生产力，提升地方经济发展的质量、效益和高质量发展潜力，加快形成同中国综合国力和国际地位相匹配的认证认可检验检测体系发挥积极的推动作用。

去年全国认证机构共计1242家

国家市场监管总局（国家认监委）在本届中国认证认可大会上发布的数据显示，截至2023年底，全国认证机构共计1242家，同比增长超过10%；有效认证证书共计约376万张，同比增长接近12%；获证组织共计约102万家，同比增长超过9%；认证从业人员超过14万人，同比增长接近8.8%；注册认证人员共计9万余人，同比增长约11%；认证机构2023年度营业收入总额503亿元，同比增长约22%。

在检验检测领域，2023年中国各类检验检测机构共有53834家，同比增长约2%，其中获得资质认定的检验检测机构53015家。全行业全年实现营业收入约4700亿元，同比增长超9%；共拥有各类仪器设备1027万余台（套），同比增长超7%；仪器设备资产原值达5278亿元，同比增长超过11%。

在认可领域，CNAS认可的各类认证机构、实验室、检验机构及审定与核查机构共计17870家，其中认证机构261家、实验室16650家、检验机构947家、审定与核查机构12家。

国家市场监管总局有关负责人表示，将全面提升认证认可检验检测公信力和专业化水平，进一步彰显认证认可检验检测工作价值。

加强质量基础设施国际合作

认证认可检验检测是国际通行的质量管理手段，是质量发展的基础性工作。加强认证认可、检验检测等方面质量基础设施的国际合作，是共建“一带一路”倡议的重要内容，在推动质量进步、服务经贸往来和促进贸易便利化方面发挥着十分重要的作用。

国家市场监管总局有关负责人介绍，2023年12月，市场监管总局、联合国工业发展组织和中国国际经济技术交流中心共同签署项目合作协议，开启在质量基础设施特别是食品检测与检验方面的务实合作。项目聚焦三项重点：一是加强中国国内食品检测检验机构能力建设，尤其是中西部中小检验检测机构，对标国际标准，提升服务质量和国际合作能力；二是支持中方广泛开展食品检测实验室能力验证，加强与共建“一带一路”国家相关实验室和机构的技术交流，夯实贸易信任的基础；三是加强共建“一带一路”国家食品检验检测法规和标准体系研究，推动中方与共建“一带一路”国家食品检测检验领域政策法规、标准体系对接及监管合作。

本届中国认证认可大会上，市场监管总局与联合国工业发展组织共同启动了“加强中国食品检验检测机构能力 提升‘一带一路’贸易互信”合作项目。前述负责人介绍，本项目已纳入“第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛务实合作项目清单”，是市场监管总局与联合国工业发展组织在高质量共建“一带一路”框架下，深化质量基础设施方面合作开展的第一个试点项目。“我们期待同各方伙伴携手努力、强化行动、共迎挑战，共同推动‘一带一路’倡议行稳致远。”该负责人说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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