日前，江西三科新能科技有限公司生产车间内，工人在赶制出口订单产品。

魏东升摄（人民视觉）

海关总署6月7日发布最新数据，前5个月，中国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，5月当月进出口3.71万亿元，增速比4月提高0.6个百分点至8.6%。

从一季度出现波动，到4、5月逐月向好，今年以来，中国外贸走出了一条殊为不易的反弹曲线。

对此，海关总署统计分析司司长吕大良表示，外贸向好势头不断巩固与中国经济运行持续回升向好息息相关。受高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好和进口规模稳步扩大等共同带动，月度进出口增速进一步加快。

这条反弹曲线折射出“中国制造”竞争优势增强。复杂的外部环境之下，尽管外贸增长面临较多不确定因素，但中国优势产品提“质”向“新”。前5个月，技术含量和附加值高的机电产品占出口比重近六成，其中，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

这条反弹曲线折射出超大规模中国市场充满机遇。今年以来，随着准入条件放宽、通关便利化水平提高、展会活动“搭台架桥”，德国鲜食苹果、智利扁桃仁、巴布亚新几内亚咖啡豆等走入国内市场。前5个月，中国自越南、德国、法国、智利等农产品进口分别增长12.7%、20.5%、8.6%、13.7%。

这条反弹曲线还折射出万千外贸主体敢拼敢闯。一辆没有司机的Robotaxi（自动驾驶出租车）行驶在阿联酋首都阿布扎比；正在举办法国网球公开赛的巴黎，自动驾驶小巴在红土赛场周围提供自动驾驶接驳服务……广州文远知行科技有限公司高级副总裁兼国际业务负责人李璇介绍，今年以来，为进一步开拓海外市场，公司和合作伙伴共同参加多个境内外展会，足迹遍及中国、新加坡等地。截至目前，文远知行已在7个国家和地区的30个城市开展自动驾驶研发、测试和运营。

数据显示，在稳固与发达经济体经贸往来的同时，中国贸易伙伴多元并进取得积极进展。前5个月，中国不仅对第一大贸易伙伴东盟的贸易增速继续高于整体，美欧等传统市场也有所回暖：对欧盟、美国、日本、韩国合计进出口5.91万亿元，同比增长0.9%，占进出口总值的33.7%。此外，新兴市场继续拓展，同期，对拉美、非洲、中亚五国进出口分别增长11%、6.9%、14.9%。

总体来看，全球贸易整体延续了2023年四季度以来的缓慢复苏态势，世界贸易组织、国际货币基金组织等预测2024年全球经济增长前景有所改善。

日前，商务部、中国出口信用保险公司联合出台6方面举措进一步发挥出口信用保险作用，海关总署与布隆迪、冰岛签署经认证的经营者（AEO）互认安排，进一步提高贸易便利化水平……这些都在一定程度上稳定了外贸企业发展的信心。

商务部和中国贸促会近期调研显示，重点外贸企业新签订单连续4个月好转，81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。

然而，当前，国际贸易环境依然复杂严峻，特别是部分国家推行单边主义、保护主义，推升贸易成本和贸易风险，稳订单、拿新单、拓市场成为企业最紧迫的任务。

业内人士认为，有针对性地解决外贸企业的困难问题，一方面要持续组织企业赴海外参展和考察洽谈，增强“开拓力”，培育服务贸易、数字贸易、跨境电商出口等新动能，另一方面还应加大经贸摩擦预警和应对力度，帮助企业防范风险、化解纠纷、维护权益，从而助力企业降本增效，提升国际竞争力，更好发挥外贸进出口对中国经济发展的支撑作用。

（据新华社北京6月7日电 记者邹多为、丁乐）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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