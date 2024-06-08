本报北京6月7日电 （记者王俊岭）商务部7日发布的最新数据显示，今年1至4月，中国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额24319.6亿元，同比增长16.8%。其中，出口9846.9亿元，增长11%；进口14472.7亿元，增长21.2%；服务贸易逆差4625.8亿元。

知识密集型服务贸易继续增长。1至4月，知识密集型服务进出口9637.2亿元，增长6.4%。其中，知识密集型服务出口5562.9亿元，增长3.3%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为26.8%、16.7%；知识密集型服务进口4074.3亿元，增长10.9%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为54.5%、15%。旅行服务增长迅猛，1至4月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口6600.3亿元，增长48.6%，为服务贸易第一大领域。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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