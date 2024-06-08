本报北京6月7日电 （记者徐佩玉）6月5日，由国际清算银行（香港）创新中心、泰国银行（泰国央行）、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge，以下简称“货币桥”）项目宣布进入最小可行化产品（MVP）阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。

货币桥项目致力于打造以央行数字货币为中心的高效率、低成本、高可扩展性且符合监管要求的跨境支付解决方案，通过覆盖不同司法辖区和货币，探索分布式账本技术和央行数字货币在跨境支付中的应用，实现更快速、成本更低和更安全的跨境支付和结算。

2022年，货币桥项目成功完成了基于4种央行数字货币的首次真实交易试点，开始探索进入MVP阶段。为实现这一目标，参与方开展了一系列工作，包括各参与方区块链节点本地部署，商业银行开展真实交易试点，货币桥项目指导委员会对MVP阶段的平台治理架构、法律框架、业务规则进行规定等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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