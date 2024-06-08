□ 李嘉宝

“在位于冈比亚中河区萨普地区的稻田里，中冈农业技术合作项目开始收割杂交水稻。”近日，冈比亚《论点》周刊网站报道了中国杂交水稻在当地“落地生根”的情况：“杂交水稻产量是当地常规水稻产量的1.6倍至2倍”“1800多名当地人员参加了该项目组织的技术培训”“该项目指导的马鲁奥农场公司生产规模从10公顷扩大到100公顷”……

这样的故事不止发生在冈比亚。在亚洲、非洲、美洲和南太平洋地区，越来越多人感受到中国杂交水稻带来的丰收喜悦。统计数据显示，自1979年起，中国在约70个国家和地区研究和推广杂交水稻技术，种子出口50多个国家和地区。作为中国带给世界的珍贵礼物，杂交水稻满载着金灿灿的希望，也传递着沉甸甸的情谊。

民以食为天。古往今来，粮食安全事关国计民生。水稻是全球一半以上人口的主粮。近年来，受人口增长、环境变化等多重因素影响，全球仍面临较为严重的稻米短缺问题。杂交水稻被誉为“第二次绿色革命”，被联合国粮农组织列为解决发展中国家粮食短缺问题的首选技术。杂交水稻技术既帮助中国实现粮食自给奇迹，也助力多国提高粮食产量，为维护全球粮食安全发挥了重要作用。

在马达加斯加，经过10多年的推广，杂交水稻累计种植面积达7.5万公顷，平均产量在每公顷7.5吨左右，极大改善当地民众的缺粮问题；杂交水稻的图案还被印在当地最大面额的纸币上。在布基纳法索，过去水稻每公顷产量达到5吨已经是很高水平，从中国引进杂交水稻后，每公顷产量能够达到10吨以上；该国基本实现大米“零进口”。在菲律宾，杂交水稻种植面积超过100万公顷，每公顷最高产量达到15吨，是当地传统水稻品种的3倍……对许多国家来说，通过种植杂交水稻，“喜看稻菽千重浪”“岁晏有余粮”不再是遥不可及的梦想。据统计，目前全球杂交水稻年种植面积约800万公顷，年增产粮食约1600万吨，可以多养活4000万至5000万人口。

中国授人以鱼，更授人以渔。多年来，中国不仅持续向有需要的国家和地区选育杂交水稻良种，还提供大量农业技术支持，帮助多国加强农业能力建设，为当地培养了一支“带不走”的人才队伍。中国研究人员先后赴印度、巴基斯坦、越南、缅甸、孟加拉国等国提供建议和咨询，并通过国际培训班为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才。中国农业和粮食援助还带动数十家企业及科研机构“走出去”，促进农机、化肥、种子等出口，实现互利共赢。正如马达加斯加农业和畜牧业部长哈里菲迪·拉米利松所说：“中国专家是帮助我们实现粮食安全梦想的人，他们不仅给我们提供了优良的种子，还教会了我们先进的种植技术和管理方法。他们是我们的好朋友，也是我们的好老师。”

中国杂交水稻之父袁隆平曾说过自己的两个梦想：一是禾下乘凉梦，就是追求水稻的高产、更高产；二是杂交水稻覆盖全球梦。今天，更多中国科学家正在继续为杂交水稻的培育推广、发展中国家农业技术的提升而不懈努力。

一粒粒带着中国技术基因和人文情怀的水稻种子，在异国他乡的土地上抽穗生长，讲述着中国和世界共同发展的精彩故事。这是中国的大国担当，也是构建人类命运共同体理念的生动实践。未来，随着杂交水稻在更多国家和地区培育，中国将为加快落实联合国2030年可持续发展议程、建设没有饥饿贫困的世界作出更多贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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