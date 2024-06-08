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四川中江县推广小微型农机3.5万台套

小农机盘活“巴掌田”（三夏进行时）

本报记者 李凯旋
2024年06月08日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为陈青海（左）和村民一起，操作小型农机在田中劳作。
　　肖开丰摄（人民视觉）

　　细雨如丝，丘陵连绵。

　　“趁着好墒情，抓紧开工喽！”四川省德阳市中江县富兴村种植户陈青海用力拉动油门拉绳，推着微耕机下了地。

　　农机小巧，直行、转弯，陈青海用起来得心应手。只见泥土翻飞，农机在田里开出一道道齐整的土沟，玉米种子随之播下。不到半小时，已完成脚下面积约九分土地的播种。

　　陈青海是村里的种植大户，流转了300多亩土地，主要种植小麦、油菜和玉米。中江县位于川中丘陵地带，1亩以下的小地块占比超过一半。陈青海的种植区由数百块零散的土地整合而成，多是名副其实的“巴掌田”。

　　初到富兴村，记者找不见田地的影子。“山里藏着呢！”陈青海带路，走小道上山坡，一层层梯田状的地块映入眼帘。

　　“巴掌田”不好种。受地形限制，地块狭小，周边道路陡而窄，大型农机难以进入，生产效率上不来。

　　陈青海觉得，“巴掌田”决不能丢，“它们就像散落的米粒，也得拾齐了。”

　　怎么种？起初，他采用传统的人工耕作模式，扣去用工成本，一年下来反倒亏了钱。

　　近年来，中江县积极推广小型适用农机具，销售点覆盖全县所有场镇；农机培训活动月月有，做到包教包会；开设专门窗口办理农机购置补贴，降低农民购机成本。县农业农村局的干部上门讲政策，陈青海心里有了底，购入一台小型联合收割脱粒一体机。

　　轻便的收割机稳稳开进山，刚结束的夏收中，陈青海轻松不少。“以前小麦要靠人工收割，然后再送入脱粒机，收一亩地需要5个人劳作一整天。别看农机小，现在半小时内就可以收完一亩地。”他由衷感到，小农机也有大能量。

　　算细账，更看出小农机的优势。以收割为例，陈青海每亩地的人工收割成本超过400元，使用小农机只需承担油钱和零件损耗。“有农机补贴，买入收割机花了3万多元，每年却能节约六七万元成本，划算得很。”他又陆续买入不少新设备。

　　更新迭代中，小农机的功能越发丰富。正在进行的夏种，陈青海用上新款复合型微耕机。“加装了好几种配件，开沟、施肥、播种、覆土一气呵成，一台机器干了4个人的活。”陈青海笑着说。现在他决定投资把一块块田连起来，小田变大田，让更多农业设备开进来。

　　截至目前，中江县推广小微型耕、播、收、灌各功能农机3.5万台套。农机助力“巴掌田”应种尽种、应收尽收，2023年中江县粮食播种面积达218.1万亩，粮食总产82.6万吨，连续多年位居四川省第一。

　　歇息间隙，陈青海在路边坐下，掏出手机浏览起农业新闻。“借助卫星导航，农机能无人驾驶，大田里的新鲜事物太多了。”他相信，这些新技术、新设备终会进到山里，为满山的“巴掌田”注入新能量。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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