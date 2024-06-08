本报北京6月7日电 （王浩、尹舒羿）水利部和各地通力协作，强化区域内水资源优化调度和配置，实现精准灌溉和科学灌溉，全力做好农业生产水利保障。今年累计灌溉供水528亿立方米，灌溉面积超过4亿亩，实现应灌尽灌，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供了坚实的水利支撑。

水利是农业的命脉。经过多年持续努力，我国已建成大中型灌区7300多处，泵站、机井、塘坝等各类小型农田水利工程2200多万处。耕地灌溉面积达到10.55亿亩，在占全国55%的耕地灌溉面积上生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物。水利部全力加快水毁工程修复，补齐灌排设施短板。去年实施的598处大中型灌区建设改造项目，新增恢复改善灌溉面积3500多万亩，进一步完善了灌排体系，在今年春季农业生产中发挥效益。安排国债资金实施的1197处灌区建设改造，开工率已达九成，为新一轮千亿斤粮食产能提升行动夯实水利根基。

当前，夏收、夏种、夏管正忙。水利部持续推进灌溉供水保障工作，扎实开展防汛备汛，精准调度水工程，有效应对珠江流域北江等江河洪水和西南等地干旱，保障了防洪安全、供水安全和农作物时令灌溉用水需求。协调安排中央水利救灾资金3.45亿元支持广东、广西、福建等省份做好防汛抗旱工作。

《 人民日报 》（ 2024年06月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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