新华社上海6月7日电（记者周蕊）中国国际进口博览局7日介绍，第七届进博会目前企业商业展签约展商数量超过1000家，展览面积已达32.5万平方米，进度快于往年，已经签约的世界五百强和行业龙头企业数量近260家。

进博会展览部总经理助理应健介绍，第七届进博会的招展进度快于往年，不仅因为招展时间早，也因为进博局持续加大“走出去”海外招展力度。“一千封邮件不如一次见面，为增加更多和海外企业面对面交流机会，今年至今我们已有十余个团组出访30多个国家和地区，通过拜访美国、法国等重点国别重点企业或举办路演推介的方式织密合作网，吸引各国优质企业。”

“拜尔斯道夫将通过第七届进博会的平台，展现与中国的百年情缘。”拜尔斯道夫中国企业事务总经理雷开霆介绍，今年11月，拜尔斯道夫将携旗下的产品矩阵和最新科技全新亮相。

今年，第七届进博会技术装备展区将首次设立新材料专区，为新材料产业打造国际创新资源共享平台。同时，食品展区将设置“从法国农场到中国餐桌”的集中展示区，多层次亮相主宾国法国的代表性农食产品，如水产品、乳制品、蔬果和酒类等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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