人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”游客突破15万人次

2024年06月08日06:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社上海6月7日电（记者贾远琨、狄春）6月7日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”靠泊在上海吴淞口国际邮轮港，这是它自今年1月1日首航以来，完成的第37个航次，游客数已超过15万人次。

　　“自首航以来，几乎每个航次都有约4700名游客，单船游客量最高峰出现在5月份，有的航次甚至超过5000名游客，火爆程度超出了我们的预期。” “爱达·魔都号”船长潘尼克说。

　　“爱达·魔都号”带火了邮轮市场。上海边检总站浦江边检站执勤二队队长史灏介绍，今年截至目前，包括“爱达·魔都号”在内，已经有5艘大型邮轮在上海母港运营，出入境旅客超过51.6万人次。

　　中船邮轮科技发展有限公司董事长杨国兵介绍，中国邮轮产业发展走的是一条全产业链发展道路，从设计、建造到运营推动综合能力建设，有别于以往的邮轮“过路经济”，而是真正让邮轮产业能够落地生根，形成邮轮产业发展的“中国范式”。

　　除“爱达·魔都号”外，国产第二艘大型邮轮建造进入加速期。接下来，爱达邮轮船队不仅将继续丰富航线网络，包括中国至东南亚国家的邮轮航线，海上丝绸之路邮轮航线等，为游客提供长、中、短相结合的多样旅行度假选择，还将继续丰富产品谱系，打造符合市场需求的大中小型邮轮船队。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门大力开行旅游列车 助力假日旅游经济发展
　　今日，为期5天的铁路端午小长假运输正式启动，自6月7日至11日，全国铁路预计发送旅客7400万人次，日均发送旅客1480万人次，6月8日为客流最高峰日，预计发送旅客约1700万人次。 从铁路12306预售情况来看，今年端午小长假铁路客流以探亲流、旅游流为主，北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、南京、西安等热点旅游城市和深圳至广州、天津至北京、上海至杭州、上海至苏州、成都至重庆等热门区间客流相对集中。…
十三部门：加快老旧机车淘汰 鼓励新能源机车更新
　　人民网北京6月7日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》)。 《方案》要求，到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部