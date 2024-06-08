新华社上海6月7日电（记者贾远琨、狄春）6月7日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”靠泊在上海吴淞口国际邮轮港，这是它自今年1月1日首航以来，完成的第37个航次，游客数已超过15万人次。

“自首航以来，几乎每个航次都有约4700名游客，单船游客量最高峰出现在5月份，有的航次甚至超过5000名游客，火爆程度超出了我们的预期。” “爱达·魔都号”船长潘尼克说。

“爱达·魔都号”带火了邮轮市场。上海边检总站浦江边检站执勤二队队长史灏介绍，今年截至目前，包括“爱达·魔都号”在内，已经有5艘大型邮轮在上海母港运营，出入境旅客超过51.6万人次。

中船邮轮科技发展有限公司董事长杨国兵介绍，中国邮轮产业发展走的是一条全产业链发展道路，从设计、建造到运营推动综合能力建设，有别于以往的邮轮“过路经济”，而是真正让邮轮产业能够落地生根，形成邮轮产业发展的“中国范式”。

除“爱达·魔都号”外，国产第二艘大型邮轮建造进入加速期。接下来，爱达邮轮船队不仅将继续丰富航线网络，包括中国至东南亚国家的邮轮航线，海上丝绸之路邮轮航线等，为游客提供长、中、短相结合的多样旅行度假选择，还将继续丰富产品谱系，打造符合市场需求的大中小型邮轮船队。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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