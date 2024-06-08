金观平

原标题：畅通以旧换新“最后一公里”

随着《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件出台，消费品以旧换新加快落地，并取得积极成效。应进一步完善有关举措，畅通消费品以旧换新“最后一公里”，推动政策效力最大程度释放，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。

当前，全国消费品以旧换新工作开局良好。商务部牵头建立了18部门参与的推动消费品以旧换新工作协调体系，推动相关部门出台财税、金融等系列政策措施，形成组合包。例如，在财税政策方面，出台汽车以旧换新补贴实施细则、明确资源回收企业“反向开票”等具体措施；在金融政策方面，出台调整汽车贷款最高发放比例要求、提前还款免收违约金等优惠举措。各地汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台，资金支持力度不断加大。

目前，全国汽车报废更新补贴申请量已突破4万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。5月份，新能源汽车零售量约79万辆，占乘用车总体零售量的比重达47%；报废机动车回收量57.7万辆，同比增长48.9%。前5个月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。消费品以旧换新阶段性成效凸显。

也要看到，加快消费品以旧换新有关政策落地，在“最后一公里”仍有不少问题亟待解决。比如，消费品以旧换新活动涉及的回收企业、拆解企业还有一些顾虑，如盈利微薄影响回收企业积极性、补贴资金到账慢等问题。再比如，物流配送、售后保障、创新盈利模式、培育专业人才等方面也存在短板。为进一步推动政策效力释放，还需瞄准以旧换新“最后一公里”问题，加强优惠政策落实，进一步打通收旧、拆旧和换新全链条，降低换新门槛，缩短以旧换新时间，优化消费者体验。

加快政策落地。当前，全国多个省份已发布以旧换新实施方案和操作细则，在政府、企业和商家等多方推动下，一些电商平台以旧换新的订单量大幅增加。应把握政策初见成效有利时机，加快调整各级各类制约消费增长的政策。

完善回收物流网络。建立覆盖广泛、高效便捷的回收物流网络，包括设立专门的回收站点、利用现有的快递和物流网络，实施旧物回收。同时，通过优化配送路径、使用先进的物流技术和设备，缩短配送时间，提高配送效率。

推动技术创新。利用物联网、大数据等技术，开发智能回收系统，实现旧物的自动识别和分类，提高回收效率。优化电商平台功能，方便消费者在线提交旧物信息和购买新品，同时优化电商平台服务水平。

此外，还应不断提升消费者参与意识。通过媒体宣传、社区活动等方式，提高消费者对以旧换新活动的认识和参与度。普及环保知识，让消费者了解旧物回收的重要性，践行绿色生产生活方式，促进资源循环利用。

(责编：杨曦、李楠桦)

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