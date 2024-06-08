顾阳

原标题：外贸向好势头继续巩固

本报北京6月7日讯（记者顾阳）海关总署最新数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头不断巩固。

前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%。5月当月，进出口3.71万亿元，同比增长8.6%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，5月份我国进出口同比增长8.6%，其中出口增长11.2%，显示出外贸活跃度有所提升、出口继续加快的发展趋势，外贸运行向好势头继续巩固。

从贸易伙伴看，我国对东盟、美国、韩国进出口保持增长。前5个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为2.77万亿元，增长10.8%，占外贸总值的15.8%。欧盟为第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值同比下降1.3%。美国为我国第三大贸易伙伴，我国与美国贸易总值同比增长2%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口8.31万亿元，增长7.2%。

从贸易方式看，一般贸易、加工贸易、保税物流进出口均增长。前5个月，我国以保税物流方式进出口2.42万亿元，同比增长16.5%。

随着今年经济运行持续回升向好，我国外贸向好势头有望继续得到巩固。中国贸促会近期调研显示，81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。

(责编：杨曦、李楠桦)

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