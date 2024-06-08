人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

住房以旧换新要因城施策

邓 浩
2024年06月08日08:15 | 来源：经济日报
小字号

原标题：住房以旧换新要因城施策

　　想换房，却担心卖不掉旧房？不妨试试“以旧换新”。近段时间，各地纷纷出台房地产优化调整政策，着力推动需求释放，促进房地产市场健康发展。其中，“以旧换新”政策备受各方关注。据不完全统计，截至目前，全国已有超过70城推出商品房“以旧换新”。伴随各地一揽子政策加速推进，首批实现“以旧换新”的案例正在落地，二手房和新房市场交易活跃度均有提升。

　　当前，在政策激励下，多地二手房挂牌量激增，其中不少客户都有改善性换房需求。住房“以旧换新”政策旨在疏通二手房交易时间长、手续繁琐等堵点，提升交易便利度，缩短换房周期，从而更好地满足住房需求。从各地实践探索来看，商品房“以旧换新”主要有国企收购、市场联动、税费补贴三种模式。

　　其中，国企收购指的是开发商或国资平台按照评估价格收购旧房，售房款用于购买指定新房项目。该模式的最大优势是精准对接供需，这也是今年以来各地推进住房“以旧换新”的主流模式。市场联动指的是房企联合经纪机构对旧房优先推售，若一定期限内旧房售出，换房者就按流程购买新房，否则按约解除协议，企业无条件退款。这样做对消费者的好处显而易见，可以打消违约的后顾之忧。上海、广州、深圳等一线城市均采用这种模式。税费补贴指的是地方和企业对出售自有住房并购买新建商品住房的个人或家庭给予一定补贴。这种模式除单独使用外，也常与前两种模式配合使用。

　　不管哪种模式，住房“以旧换新”带来的政策红利是实实在在的。“以旧换新”有助于打通一手、二手住房置换链条，促进一手、二手住房市场联动。其已成为当下消化存量商品住房、撬动住房改善性需求的重要手段之一，并且与其他政策形成组合拳，进一步激发住房消费活力。而在一些地方，收来的二手房被用作保障性租赁住房，这样的做法可谓一举多得。

　　未来，更多城市有望出台相关政策。如何持续深化住房“以旧换新”并不断创新，也是对各地各有关部门的考验，需要有效市场和有为政府更好地结合。对此，各城市还要根据当地实际情况，因城施策。同时，针对群众普遍关心的问题，如房屋价值评估等，则要在凝聚广泛共识的前提下，做好政策设计和落地，最大程度发挥好市场机制作用。而对一些地方有助于“以旧换新”的成功实践，如二手房“带押过户”、扩大“房票”应用领域等，应当在总结经验的基础上，持续扩大推广范围。（中国经济网供稿）

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门大力开行旅游列车 助力假日旅游经济发展
　　今日，为期5天的铁路端午小长假运输正式启动，自6月7日至11日，全国铁路预计发送旅客7400万人次，日均发送旅客1480万人次，6月8日为客流最高峰日，预计发送旅客约1700万人次。 从铁路12306预售情况来看，今年端午小长假铁路客流以探亲流、旅游流为主，北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、南京、西安等热点旅游城市和深圳至广州、天津至北京、上海至杭州、上海至苏州、成都至重庆等热门区间客流相对集中。…
十三部门：加快老旧机车淘汰 鼓励新能源机车更新
　　人民网北京6月7日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》)。 《方案》要求，到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部