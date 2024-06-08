邓 浩

原标题：住房以旧换新要因城施策

想换房，却担心卖不掉旧房？不妨试试“以旧换新”。近段时间，各地纷纷出台房地产优化调整政策，着力推动需求释放，促进房地产市场健康发展。其中，“以旧换新”政策备受各方关注。据不完全统计，截至目前，全国已有超过70城推出商品房“以旧换新”。伴随各地一揽子政策加速推进，首批实现“以旧换新”的案例正在落地，二手房和新房市场交易活跃度均有提升。

当前，在政策激励下，多地二手房挂牌量激增，其中不少客户都有改善性换房需求。住房“以旧换新”政策旨在疏通二手房交易时间长、手续繁琐等堵点，提升交易便利度，缩短换房周期，从而更好地满足住房需求。从各地实践探索来看，商品房“以旧换新”主要有国企收购、市场联动、税费补贴三种模式。

其中，国企收购指的是开发商或国资平台按照评估价格收购旧房，售房款用于购买指定新房项目。该模式的最大优势是精准对接供需，这也是今年以来各地推进住房“以旧换新”的主流模式。市场联动指的是房企联合经纪机构对旧房优先推售，若一定期限内旧房售出，换房者就按流程购买新房，否则按约解除协议，企业无条件退款。这样做对消费者的好处显而易见，可以打消违约的后顾之忧。上海、广州、深圳等一线城市均采用这种模式。税费补贴指的是地方和企业对出售自有住房并购买新建商品住房的个人或家庭给予一定补贴。这种模式除单独使用外，也常与前两种模式配合使用。

不管哪种模式，住房“以旧换新”带来的政策红利是实实在在的。“以旧换新”有助于打通一手、二手住房置换链条，促进一手、二手住房市场联动。其已成为当下消化存量商品住房、撬动住房改善性需求的重要手段之一，并且与其他政策形成组合拳，进一步激发住房消费活力。而在一些地方，收来的二手房被用作保障性租赁住房，这样的做法可谓一举多得。

未来，更多城市有望出台相关政策。如何持续深化住房“以旧换新”并不断创新，也是对各地各有关部门的考验，需要有效市场和有为政府更好地结合。对此，各城市还要根据当地实际情况，因城施策。同时，针对群众普遍关心的问题，如房屋价值评估等，则要在凝聚广泛共识的前提下，做好政策设计和落地，最大程度发挥好市场机制作用。而对一些地方有助于“以旧换新”的成功实践，如二手房“带押过户”、扩大“房票”应用领域等，应当在总结经验的基础上，持续扩大推广范围。（中国经济网供稿）

(责编：杨曦、李楠桦)

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