原标题：青年技师逐梦航天 攀登智造技能高峰

航天石墨套管的打磨精确到0.05毫米，中国航天科工集团二院二八三厂最年轻的全国技能冠军胡兴盛，见证了其生产过程从“人力做工”到“机器出品”的跨越式突破。

二八三厂智能化生产车间运转着形式各样的航天制造装备，有不少发明创造出自这位年仅25岁、荣获全国五一劳动奖章、“最美职工”等荣誉的青年技师之手。

航天这两个字，对于胡兴盛来说，非常具有感召力，“能把自己天马行空的想法变为现实，是一件很有成就感的事情”。

18岁那年，中专毕业的胡兴盛进入山西机电职业技术学院学习，主修电子电气应用与维修和数控技术专业。在技校注重实践的浓厚氛围里，他逐渐对研制航天零件产生了兴趣，学习心态也发生了转变，“以前是被动学习，不知道为什么而学，后来‘开窍了’，想通过主动学习证明自己”。

在校期间，胡兴盛努力提升技术，多次参加山西省各类技能大赛，取得了优异成绩。毕业后，胡兴盛选择加入航天事业，成为航天装配厂的一名数控维修工。

真正走进大国重器的生产车间，原本踌躇满志的小伙子却显得畏手畏脚，“航天产品价值高，装配难度大，稍不注意就会导致严重的后果”，胡兴盛时常担忧因为自己的失误影响全队的操作速度。彼时，一位老师傅猜透了他的心思，耐心劝慰他，“如果因为难度大而不敢尝试，这些航天产品如何按时交付？国家航天事业如何发展？”老师傅的话让胡兴盛吃了颗“定心丸”。

刚入职不久的他参加了航天科工集团数控机床装调维修工的比赛，并没有取得好成绩。“这给了我当头一棒，说明我的技术还远远不够”，胡兴盛很快找到了自己的不足，面对挑战反而激发了他攻克难题的斗志。

经过沉淀后，他参加第七届全国职工职业技能大赛“数控机床装调工”赛项。两个月的集训里，胡兴盛历经成百上千次练习，对每一个考点详细分析，白天进行项目实操训练，晚上学习理论知识，最终一举夺冠，评委们评价他“全场动作最规范”。

“只有技能好，才能做好弓箭”，胡兴盛始终坚守这样的信念。随着智能航天的不断发展，胡兴盛将工作重心落在航天制造装备的提质创新上。他和同事们组建了“创客”团队，根据工作中遇到的实际需求发明创造，对生产线进行智能化迭代更新。

“通俗点说，我们的工作就是为航天装备加buff”，胡兴盛介绍，石墨套管自动打磨装置便是其中的一项典型成果。

石墨套管打磨是航天生产中一道重要的工序，精度要求精确到0.05毫米，比一根头发丝还要细。“以前打磨只能依靠人工，打磨一件产品最快也需要40分钟，不仅耗费人力、时间，还容易磨废”，因此，胡兴盛认真思索：到底怎样才能够对传统的石墨套管打磨方式予以改进？

由于没有经验可以借鉴，胡兴盛只得“摸着石头过河”。经过一次次的尝试和改进，胡兴盛最终寻觅到一种金刚石磨具，“不但磨削稳定性良好，耐磨寿命还非常长久”。另外，对于磨削过程中产生的粉尘问题，胡兴盛借助3D打印技术加以解决，效果显著。此后他又研制了自动化轴承涂脂设备，改变了现有人工涂脂方式，效率大大提升。

智造航天重器，筑梦航天强国，每当一个航天产品顺利交付，胡兴盛都心怀期许，“我们离天空更近了一步”，他说，“能把青春挥洒在航天事业里，是特别值得的事情”。

中青报·中青网记者 刘尚君 实习生 陈星宇 来源：中国青年报

(责编：杨曦、李楠桦)

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