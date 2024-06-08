原标题：7大行动推动交通运输大规模设备更新

记者昨日从交通运输部获悉，交通运输部、国家发展改革委、财政部等13部门近日联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，推动交通运输大规模设备更新。

据交通运输部有关负责人介绍，行动方案明确，到2028年，国三及以下排放标准营运类柴油货车加快淘汰；船舶运力结构有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。

这位负责人表示，行动方案提出实施城市公交车电动化替代行动、老旧营运柴油货车淘汰更新行动、老旧营运船舶报废更新行动、老旧机车淘汰更新行动、邮政快递老旧设备替代行动、物流设施设备更新改造行动、标准提升行动等七大行动，以进一步促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进交通运输行业绿色低碳转型。

在保障措施方面，行动方案提出将研究制定老旧营运车船报废更新资金补贴实施细则。

行动方案明确，将持续实施好老旧营运车船淘汰更新补贴；鼓励有条件的地方统筹利用中央财政安排的城市交通发展奖励资金，支持新能源城市公交车及动力电池更新。

发挥科技创新和技术改造再贷款政策工具的激励作用，引导金融机构强化对交通运输技术改造和设备更新的支持；鼓励银行保险机构提供多样化金融服务，提高融资便利度和保险保障水平。

同时，鼓励行业各类绿色交通创新主体建立创新联盟，建立绿色交通关键核心技术攻关机制；持续制定发布交通运输行业重点节能低碳技术目录，加快节能环保关键技术推广应用。

根据行动方案，各地交通运输部门将会同有关部门制定落实工作方案，完善配套措施，切实推动交通运输设备绿色低碳转型落地见效。

据新华社

(责编：杨曦、李楠桦)

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