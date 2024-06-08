原标题：白银价格上涨 未来走势如何？

尽管近期价格有所回落，银价仍站上每千克8000元上方，年内累计涨幅超过30%，几乎2倍于黄金市场。相比黄金，白银投资门槛更低，它的这波涨势能持续多久？白银投资如何避免“踩坑”？

银价迎来上涨

“价格虽上涨，一只普通银镯的价格仍在千元以下，消费者接受度比较高。”记者近日在北京、上海的一些店铺了解到，近期银饰、银碗筷、银杯等产品的销量有所增长。

山东招金金银精炼公司副总经理梁永慧介绍，今年1月至5月，招金银楼工厂店的银饰、银条、银锭的总销量是去年同期的至少3倍以上。

进入二季度，白银市场经历一轮冲高震荡的行情。受前期黄金价格上涨的带动，国际银价从4月份开始一度大幅上涨，带动国内人民币计价的白银价格迅速积累较大涨幅，其中白银期货价格从4月1日收盘结算价每千克6483元迅速上涨，到5月29日收盘结算价达每千克8424元，短短两个月间的涨幅接近30%。

随着美国降息预期回落，急涨的银价有所震荡回调，但到6月7日盘中，白银期货价格仍徘徊在每千克8300元附近。国际市场上，伦敦白银现货价格也回到每盎司31美元上方。

“即便有所回调，今年以来白银价格的涨幅也超过30%，远超黄金市场。”贵金属市场分析师程伟表示。

作为黄金市场的替代投资品之一，白银价格缘何上涨？

在光大期货有色金属研究总监展大鹏等专家和相关从业者看来，白银这波涨势首先源于补涨。

过去一年多以来，白银市场走势明显落后黄金市场，市场涨势甚至也低于铜等其他有色金属类大宗商品。尤其是2023年，国际金价累积了超过13%的涨幅，而国际银价较前一年下跌了近1%。“按照白银与黄金、铜等的比值来看，白银价格还处于相对偏低的位置。”贵金属市场研究专家薛娜说。

此外，建信期货贵金属研究员何卓乔等表示，在金价创下新高后，不少投资者转入价值被低估的白银市场，使得市场的投资潜力有所释放。

数据显示，上海黄金交易所4月和5月的现货白银交易量环比、同比均有所增长，其中5月份现货白银交易量约1.57万吨，同比增长近10%。

“相比黄金，白银的价格更低，但一段时间内的市场表现并不逊于黄金。”近两年一直研究贵金属市场投资的上海白领吕先生告诉记者。

银价涨势还会持续吗？

随着银价补涨，市场涨势未来是否还会持续，成为关注焦点。

“从基本面来看，白银的涨势具有较强的市场基础。”展大鹏说，由于白银的工业需求强劲，按照海外机构的预计，到2024年，白银市场将连续第4年表现出供应小于需求的短缺态势。

“受绿色经济和新兴产业发展的拉动，白银的工业需求正在快速增长。”中信建投证券的研究认为，光伏、新能源汽车等领域对白银的需求都有所提升，白银在工业领域的地位日益突出。

作为兼具商品属性和金融属性的贵金属品种，白银价格不仅受市场供需带动，还受到宏观经济因素的制约。一些机构分析认为，未来海外货币宽松的环境很可能成为黄金、铜等具有一定金融属性商品的有力支撑，白银市场也不例外。

“白银有时候被视为是黄金的‘影子’，黄金价格的长期乐观预期必然也会影响白银市场的表现。”程伟说。

在一些专家看来，白银的工业需求和金融属性都支持其价格表现，白银价格未来的回升势头值得期待。但白银市场波动较大，市场的急涨急跌风险仍需重视。

白银投资需避免“踩坑”

白银投资机会增多，但投资获利并不容易。“白银的波动性远大于黄金。”展大鹏说。

历史上，白银尽管在趋势上追随黄金但其波动比黄金更大，尽管容易跟随操作但也易于造成更大亏损，对投资者而言是一柄“双刃剑”。

在何卓乔看来，目前国内白银的投资渠道不少，包括现货延期交易、白银期货、实物银条以及挂钩白银市场的基金等，投资者必须根据自身情况选择合适的投资渠道和投资品类，投资中的一些风险也是在目前火爆的市场中需冷静对待的。

一些专家建议，与黄金投资类似，投资白银仍要以实物为主，但需要关注的是，尽管近年来回购渠道不断健全，但白银的变现、流通渠道并不顺畅，投资者要摆正心态，一方面切勿“赌”银价的市场走势，另一方面要擦亮眼睛选择正规的购买渠道。

针对一些专业投资者希望能从白银的大幅波动中获得更多短线操作机会，取得更丰厚的投资收益，专家给出警示。“高收益必定伴随着高风险，大幅波动并非普通投资者所能承受，参与的投资者必须具备较好的投资技术，否则一些带杠杆的交易，一旦投资方向失误，很可能带来更大的亏损。”贵金属市场专家蒋舒说。

据新华社

(责编：杨曦、李楠桦)

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