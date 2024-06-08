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“政策+活动”双轮驱动 消费品以旧换新需求加快释放

人民网记者 车柯蒙
2024年06月08日08:47 | 来源：人民网
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汽车、家电、家装厨卫市场综合体量大，带动效应强。当前，距上轮推动全国范围消费品以旧换新工作已近15年，更新需求进入集中释放期。

今年4月，商务部等14部门近日联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，着力激发有潜能的消费。方案提出，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

6月6日，记者从商务部例行新闻发布会上获悉，推动消费品以旧换新行动方案发布后，各项工作进展顺利、开局良好，政策效果逐步显现。

据商务部新闻发言人何亚东介绍，从汽车、家电等产品的销售来看，5月份，全国乘用车零售量约168.5万辆，环比增长约10%，其中新能源汽车零售量约79万辆，占乘用车总体零售量的比重达47%；报废机动车回收量57.7万辆，同比增长48.9%，环比增长16.2%。1至5月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。

何亚东表示，今年以来，我国持续扩大政策组合包，包括支持废旧家电等再生资源回收体系建设，统筹相关税收减免、金融支持、企业让利等优惠措施。商务部还先后举办18场全国消费品“以旧换新”行动地方站活动，相继启动2024全国家居焕新消费季、全国家电消费季等，有力推动消费品以旧换新行动落实。当前，“政策+活动”正双轮驱动、协同发力，推动消费品以旧换新落实落细。

在政策方面，今年以来，财政金融政策持续加力，中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。

近日，财政部发布《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》（以下简称《通知》），下达各省（区、市）2024年财政贴息和奖补资金，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。根据《通知》，2024年，汽车以旧换新补贴年度资金总额为1119775万元。包括，中央资金644004万元，其中，对山东省、广东省、河北省预拨资金金额位列前三，分别为67312万元、61587万元和42941万元；地方资金为475771万元。

为了解决资源回收企业难以获取第一张发票从而实质增加税负问题，4月29日起国家税务总局允许资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”，近期部分企业已经实现“反向开票”。

记者了解到，在废旧物资回收业务中，销售方一般为自然人，往往采用“不带票销售”方式将报废产品销售给资源回收企业，这导致企业不仅无法抵扣增值税进项税额，也难以获得合规的增值税发票作为税前扣除凭证。

“收旧”更便利，“换新”才更有动力。国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，将运用好政策工具，通过“反向开票”促进上下游协同联动、形成合力，为大规模设备更新和消费品以旧换新提供强有力支撑，持续增强资源回收企业、自然人报废产品出售者的获得感，为资源回收利用行业全产业链加快发展营造良好的税收环境。

聚焦各地消费市场，各类活动应声落地，助力汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”。自2024年3月30日起至12月31日，上海实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策，补贴1.5亿元促进绿色智能家电消费；在南京，4月开启的“美好焕新”系列消费促进活动，采用“政府搭台、协会引导、企业参与、市场运作”的方式，围绕汽车、家电、家具、成品油和金融五方面推出系列活动；在武汉，绿色智能家电家居“以旧换新”线下补贴券正火热领取中……

与此同时，企业也积极响应号召，加大补贴支持力度。多家电商平台全面推出以旧换新服务，加大换新补贴投入力度，推动收旧送新一体化服务升级。

业内人士认为，推进家电以旧换新，消费者可以升级产品得实惠，家电企业扩大销量促生产，回收端绿色环保推动资源再生利用，可谓一举多得。何亚东表示，下一步，商务部将会同相关部门坚持“政策+活动”双轮驱动、协同发力，以更大力度、更高标准抓好工作落实，推动消费品以旧换新取得更多新成效。

(责编：杨曦、章斐然)
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