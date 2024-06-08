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“智慧”农机加速跑 绘就沃野“粮”辰美景

人民网记者 李栋
2024年06月08日08:47 | 来源：人民网
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农机给力，种地省力。没有农机现代化，就没有农业现代化。农业机械化是加快农业农村现代化的关键抓手和基础支撑，是全方位夯实粮食安全的根基，也是加快建设农业强国的关键生产要素。

自5月份开始，各夏粮主产区小麦由青绿变金黄，为大地涂满了丰收的颜色。沃野的“粮”辰美景，离不开“智慧”农机的鼎力支持。

农机检修忙 打造夏粮丰收“突击队”

“芒”有所获，“种”有所得。进入芒种节气，河北省石家庄市正定县的27.2万亩小麦长势喜人，丰收在望。

一大早，正定县曲阳桥镇春景农机专业合作社大院内，维修工人正逐台为车辆排查故障。

“今年准备了7台联合收割机和15台播种机投入‘三夏’作业，预计可以完成近5000亩土地的夏收夏种工作。”合作社负责人李春景对即将投入麦收作业的“铁牛”们信心满满。

“每年5月份后，就逐步进入到各类农机设备检修保养的高峰期，维修人员每天都需要加班加点来完成各项工作。”李春景介绍，今年不仅要提前完成对所有设备的检修保养工作，同时还对上万种农机配件进行梳理登记，保障麦收工作的平稳顺利。

“据统计，全县今年‘三夏’预计投入轮式小麦联合收割机760台，应急履带式小麦收割机106台，拖拉机超2300台，玉米播种机超1500台。截至目前，农机具检修率已超过90%，完成对1200多名农机手的安全培训，充分做好了夏收夏种的准备工作。”正定县农业农村局相关负责人表示。

装备强、准备足，不断优化升级的现代农业机械，既是小麦抢收关键期的硬件保障，也是推进农业强国建设的重要底气。农业农村部相关负责人介绍，今年“三夏”，全国各地预计投入各类农机具超1650万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业，其中联合收割机60多万台，参与跨区作业的达到20万台以上，可以保障“三夏”正常作业需求。

“智慧”农机“加速跑” 为夏粮丰收提供硬核支撑

夏粮丰收，全年主动。眼下，河南省8500万亩小麦收获进度加快。农业农村部数据显示，截至6月5日，全国各地冬小麦收获进度57%，比去年快17.7个百分点。

装备一小步，产业一大步。速度比往年加快的“秘诀”是农机装备更具智能化。

近日，在河南省安阳市内黄县智慧农业引领区示范基地，一台刚刚完成机收任务的全喂入联合收割机引得众人围观，向大家展示着中国农机“智”造的硬核实力。

“当小麦被送入收割机不同点位，结合北斗定位系统，可以获得湿度、产量等信息，形成产量地图。通过不同地块的产量对比，指导农户在下次播种改进种植方式，精准下种，精准施肥，最终得到产量提升。”中国农机流通协会智慧农业产教融合专委会副秘书长王芳说得细致，大家听得入心。

驾驶舱内，智能显示屏把行进速度、割台高度、实施产量、平均产量、小麦水分含量等数据清晰展示。

驾驶舱外，随着最后一茬小麦被卷入收割机，饱满的麦粒如瀑布般倾泻而下，农户李合生脸上洋溢着丰收的喜悦。“一亩地十几分钟就能割完，能直接显示出产量，耕种收越来越科学。”李合生说。

内黄县农机中心主任赵瑞敏介绍，目前已在12台农机上安装试用‘智慧大脑’，并逐步在全县推广，让农民从“会”种地到“慧”种地，让农业机械化、智能化成为助推粮食生产的“主力军”。

数据显示，目前，我国农业科技进步贡献率超过63%，农作物耕种收综合机械化率达74%，科技装备已成为粮食连年丰收的重要保障。

保障足 打赢“三夏”生产攻坚战

推广现代化农机装备是实现农业高质量发展的必然要求。淘汰落后农机具，推广使用高端智能农机，方能早日补上农机领域突出短板，实现稳链强链。

在浙江省杭州市富阳区场口镇的一家农机服务合作社，负责人孙燕峰最近报废了17台老旧农机，又另外购置了19台新式农机，一共花费了约320万元。

“这次决心更换设备是因为大规模设备更新政策能带来实惠。” 孙燕峰所说的政策，是《浙江省推进农业领域设施设备报废更新和建设提升实施方案》。

浙江省农业农村厅党组成员、省畜牧农机发展中心主任骆健民介绍，在农民自愿的基础上，加快老旧农机装备报废更新，用足用好中央和省级农机报废更新补贴（偿）、农机购置与应用补贴等政策，支持老旧农机具应报尽报，加大粮油大面积单产提升机具、补短板机具推广力度，推进辅助驾驶系统等在主要农业作业装备中的应用，全面落实现阶段农机装备国Ⅳ排放标准。

为切实保障国家粮食安全、加快农业农村现代化提供坚实支撑，近日，农业农村部、财政部联合印发《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，要大力支持农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研、产、推、用全链协同，加快发展新质生产力。

据介绍，在补贴兑付方面，通过优化简化资金兑付流程，增加结算批次，推进补贴全流程线上办理，鼓励探索加快补贴资金兑付的新机制。

“《意见》的印发实施，旨在为规范实施农机购置与应用补贴政策，充分发挥政策效益，推动农业机械化全程全面高质量发展，有效支撑粮食和重要农产品稳定安全供给，加快农业农村现代化。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：杨曦、章斐然)
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