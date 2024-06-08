人民网记者 杜燕飞

为推进普惠保险高质量发展，提升服务实体经济质效，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，国家金融监督管理总局近日发布《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》明确，普惠保险作为我国普惠金融的重要组成部分，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。未来五年，高质量的普惠保险发展体系基本建成。基础保险服务提质扩面取得新进展，重点领域和重点群体保险服务可得性实现新提升，保险基础设施和发展环境得到新改善，防范化解保险风险取得新成效，普惠保险助力金融强国建设迈上新台阶。

2023年召开的中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。2023年国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，对普惠保险发展提出了新的要求。

国家金融监督管理总局相关司局负责人表示，当前，各类市场主体积极开展普惠保险业务，普惠保险服务供给不断深化，产品类型不断丰富，社会覆盖面逐步拓展，普惠保险整体呈现稳步发展势头，并取得了较好成效。与此同时，普惠保险发展仍存在服务广度不够、质量不高、创新不足等问题，保险供给与人民群众保障需求之间仍存在较大差距。

《指导意见》要求，要“买得到、买得起、赔得满意、经营可持续”，明确要求保险公司要将开展普惠保险、履行社会责任纳入绩效考核，大型险企考核权重原则上不低于5%。

对于未来普惠保险发展的重点领域，《指导意见》明确，提升农民和城镇低收入群体的保障水平，加大对老年人、妇女、儿童、残疾人、慢性病人群、特殊职业和新市民等群体的保障力度，提高小微企业、个体工商户和新型农业经营主体等的抗风险能力。大力发展农业保险和养老保险，积极参与应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、校园安全、道路安全等突发事件，开展风险减量服务，有效提升各类风险的保障能力。积极发展医疗责任、医疗意外和疫苗接种等相关保险。适应人口政策调整带来的变化，积极发展生育、儿童等保险，满足家庭风险保障需求。

在应对老龄化方面，《指导意见》支持保险服务多样化养老需求，创新发展各类商业养老保险产品，开发投保简单、交费灵活、收益稳健、领取形式多样的商业养老年金产品。

中国保险业协会会长于华此前在普惠保险典型案例交流会上表示，普惠保险是普惠金融的重要组成部分。保险业要把普惠保险工作纳入到保险公司战略发展的顶层设计，进一步丰富产品服务供给，加大创新力度，切实提升服务质效，构建多元化多层次普惠保险产品服务体系。

业内人士表示，保险公司要提升产品服务质效，聚焦经营主体与人民群众的迫切需求和急难愁盼问题，发挥保险专业机制和优势，提供多元化、多层次、多维度的普惠保险产品服务。推动人工智能等技术与保险服务深度融合，改善投保理赔服务，推动普惠保险精准定制、精准推介，提高智能化理赔效率，为普惠金融重点领域提供保险保障。

上述负责人表示，下一步，国家金融监督管理总局将指导保险公司进一步丰富普惠保险产品服务，提高农民和城镇低收入群体保障水平，提升小微企业、个体工商户等抗风险能力；提升普惠保险服务质效，发挥各类保险公司积极作用，健全普惠保险管理机制，规范普惠保险代理、协办行为。

(责编：杨曦、章斐然)

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