人民网北京6月8日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月5日至6日，水利部在浙江省宁波市召开加快市级水网建设现场推进会。

水利部党组成员、副部长陈敏表示，要进一步增强国家水网建设的政治责任和使命担当，牢牢把握国家水网建设目标蓝图，锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的建设目标，加快推进市级水网规划建设，完善防洪排涝、水资源调配、供水灌溉等水利基础设施体系，打通水网“最后一公里”，推动水网高质量发展。各地要强化组织推动实施，完善市级水网规划体系，用足用好投资支持政策，强化工程建设运行管理，加快数字孪生水网建设，高标准、高质量、高水平推进市级水网建设。

推进市级水网规划建设，对实现省市县水网协同融合具有承上启下的作用。近年来，水利部认真落实《国家水网建设规划纲要》各项任务，强化部门协同和上下联动，合力推进各层级水网规划建设，市级水网建设取得良好开局。浙江省宁波市紧扣“一城一水一网”总目标，基本建成高品质供水保障体系、高标准流域防洪治涝体系、全域幸福河湖体系，加快数字孪生甬江流域、数字孪生水网工程建设，创新水网投融资机制，推进上下一体贯通的水务管理模式，不断提升水网综合效益。

(责编：杨曦、章斐然)

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