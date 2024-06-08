证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见
2024年06月08日09:51 | 来源：新华社
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中国证监会6月7日宣布，为进一步规范证监会及其派出机构行政处罚裁量，统一执法尺度，增强裁量公开性，实现裁量公正，证监会系统梳理近年行政处罚实践、广泛调研听取各方意见建议、充分借鉴国内外成熟经验，研究制定《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。
证监会信息显示，裁量基本规则共二十六条，明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策，规定了裁量阶次和裁量情节，并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。（记者刘慧、刘羽佳）
(责编：徐婵、牛镛)
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