人民网北京6月8日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近日，淮委组织完成第一阶段向日照市应急调水任务，累计调水1856万立方米，及时、有效缓解了日照市城市供水严重紧张局面，保障了城市居民生活、重点工业企业生产用水安全。

“今年1月以来，受沭河流域降雨较少、来水偏枯影响，日照城区主要供水水源日照水库水位持续下降，4月21日蓄水量为4954万立方米，较正常水位蓄水量偏少76%，较历史同期偏少44%。”淮委相关负责人介绍。

淮委相关部门迅速响应，成立了由水资源管理、水量调度、水文监测等专业人员组成的工作组，第一时间赴日照市开展现场调研查勘，多次进行日照应急水量调度专题会商。

4月24日，淮委批复同意《沭水东调工程向日照水库应急调水工作实施方案》，以仕阳水库、峤山水库为主水源，以青峰岭水库为备用水源，利用沭水东调工程向日照水库实施应急调水。应急调水分两个阶段实施，第一阶段截止5月31日，第二阶段根据实际情况，分析研判后相机实施调水。4月29日，日照市水利局等单位启动沭水东调工程向日照水库应急调水，截至5月31日调水1856万立方米，顺利完成第一阶段应急调水任务。

调水期间，淮委强化应急调水全过程监督管理，督导各相关单位严格落实统一调度有关工作要求，滚动优化水量调度方案，严格工程运行管理，强化工程管护和巡查，加强调水沿线主要控制断面水量水质监测，全力保障了工程安全、供水安全、水质安全。

据悉，下一步，淮委将密切关注流域雨水情变化，加强流域水文情势、供水形势研判，严格水量调度全过程监管，持续组织指导做好第二阶段向日照应急调水工作，确保日照市城市供水安全，为流域社会经济高质量发展提供有力的水安全保障。

(责编：杨曦、吕骞)

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