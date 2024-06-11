我国第四批预备航天员选拔完成 港澳地区各1人
2024年06月11日09:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月11日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作日前结束，共有10名预备航天员最终入选，包括8名航天驾驶员和2名载荷专家（香港地区、澳门地区各1名载荷专家）。后续，他们将进入中国航天员科研训练中心接受全面系统的训练。
我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作自2022年下半年全面启动，经过了初选、复选、定选3个阶段。期间，首次面向港澳地区选拔载荷专家，得到了港澳各界和社会民众的大力支持和热情参与。
目前，我国航天员选拔训练体系更加成熟完善，随着载人航天国际合作的深入推进，还将有国外航天员参与选拔训练并执行中国空间站飞行任务。
(责编：赵竹青、高雷)
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