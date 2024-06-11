人民网北京6月11日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）了解到，为了确保电动自行车的质量安全以及使用情况得到全面的评估，市场监管总局质量监督司正在组织调查收集电动自行车生产和流通企业人员、消费者群体对于电动自行车在安全性、耐用性以及使用满意度方面的相关信息。该调查以网络问卷形式进行，依托中消会等单位，面向社会公开发布。

据了解，近年来我国电动自行车市场规模快速增长，伴随而来的车辆使用及充电失火事件增加，引起社会关注。在市场监管总局领导下，各级市场监管部门始终坚持监管关口前移，督促电动自行车生产者、销售者认真落实今年3月市场监管总局公布《工业产品生产企业落实质量安全主体责任监督管理规定》《工业产品销售企业落实质量安全主体责任监督管理规定》（75号、76号令），强化主体责任，抓好源头治理。

据中消会相关负责人介绍，此次调查通过“中国消费品质量安全”微信号开展问卷调查，面向电动自行车生产和流通企业的调查内容，主要了解企业在质量把控、质量问题导致的退换货、质量安全相关的标准和法规、蓄电池安全、照明及制动系统、防盗等方面的现状，以及对国标中关于限速、整车质量、电池种类等方面的意见建议；面向消费者的调查内容，则希望收集消费者购车、用车、充电等方面的需求和建议，以及对目前监管措施和新国标的看法。

(责编：杨曦、高雷)

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