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 "假日经济"添活力 2024年端午节假期国内旅游出游1.1亿人次 

2024年06月11日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京6月11日电 （记者王连香）据文化和旅游部数据中心测算，2024年端午节假期全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

文化和旅游部介绍，端午假期，赛龙舟、吃粽子、唱山歌等文化内涵与旅游发展深度融合。各地纷纷推出特色活动、新型消费场景和惠民措施，丰富群众文化和旅游生活。大批游客选择在本地休闲或近程旅游，城郊亲水、采摘、农事体验、露营等项目受到青睐，文化场馆、商业街区成为游客的主要游憩空间。国家级夜间文化和旅游消费集聚区因地制宜举办非遗体验、民俗市集等端午主题特色活动，持续释放夜间消费活力。（实习生刘淑君对本文有贡献）

(责编：王连香、高雷)
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