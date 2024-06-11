原标题：上海电气「风储氢网」四大创新产品亮相第二届碳中和博览会

2024上海国际碳中和技术、产品与成果博览会于6月5日至8日在上海新国际博览中心举行。

作为工业级绿色智能系统解决方案提供商，上海电气在本届展会以“打造零碳场景新范式”为主题，向与会来宾全面展示了上海电气服务国家战略，打造沙戈荒大基地、海上能源大基地、零碳产业园区三大应用场景，探索“走向碳中和之路”下的能源综合利用新范式。

6月7日，上海电气“双碳”新品发布会举行，集中展示了16MW低频海上风电机组、500kW/2MWh钒铁液流电池、“Z”系列碱性电解槽及全方位测试平台、25Mvar高惯量飞调组合集成化装备等四大“风储氢网”创新产品。

闵行区委副书记、区长陈华文，上海地产集团党委副书记、总裁管韬萍，上海电气集团党委副书记、市机电工会主席朱兆开，以及相关部门、企业有关领导参加发布会。

发布会期间，还举行了闵行零碳产业园区创建暨闵行开发区示范项目启动仪式，出席的领导嘉宾共同启动闵行零碳园区示范创建。上海电气新能源发展有限公司与上海闵行联合发展有限公司签署闵行开发区零碳园区建设合作框架协议，并与上海市闵行区江川路街道办事处、上海闵行联合发展有限公司签署三方战略合作框架协议，多方开启全面合作的新篇章。

在“双碳”目标的指引下，上海电气将积极携手能源生态圈合作伙伴，紧跟国家能源发展步伐，在发展“新质生产力”中加快新布局，加强与客户的联合创新工作，推动能源结构优化与升级，共同开创更加绿色、高效、可持续的能源未来。

(责编：董童、李源)

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