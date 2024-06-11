原标题：2024欧洲杯即将开战 海信电视稳居世界第二

2024德国欧洲杯即将开幕。近日，市场调研机构奥维睿沃（AVC Revo）发布的《全球TV品牌出货月度数据报告》显示，今年1月至4月，海信电视出货量市场份额达到14.26%，稳居世界第二。

技术创新是海信赢得市场的关键。当前显示行业竞争已经不是单一的产品竞争，海信是国内唯一在高端 LCD、激光和LED三大互补性技术全方位布局的企业，同时也是较早布局虚拟现实和芯片技术的企业。多元显示技术和垂直产业链能力构筑了开拓多场景产品、解决差异化需求、竞争增量市场的根基，从而让海信具备在世界一线阵营正面竞争的实力。

今年是海信第三次亮相欧洲杯赛场。作为2024德国欧洲杯官方赞助商，海信全面升级的ULED X画质技术平台，针对欧洲杯赛事升温带来的消费需求，带来更为出色的画质表现。海信E8N Pro搭载ULED X全场景AI计算画质平台，通过智能感知系统、“Hi-Light”光学系统、“信芯X”图像处理技术和“黑曜屏”显示科技，为用户提供真实场景下的画质表现。此外，海信ULED X全系搭载了AI疾速控光和AI专属绿茵场调色技术，让观众观赛更加身临其境。海信激光电视星光S1系列具有大屏护眼和沉浸感更强等优势，并采用屏幕框架可折叠、膜片可卷曲的可折叠入户方案，使整体面积减少50%，实现轻松入户。

基于欧足联对于海信显示技术的认可，欧洲杯期间，海信还将为欧足联莱比锡VAR裁判总部提供显示技术支持，助力裁判做出更精准的判断，这意味着中国显示技术在最严苛的场景中得到检验和认可。

奥维睿沃预测，在欧洲杯、奥运会等赛事刺激下全球电视二季度出货预计增长2.6%。

(责编：董童、李源)

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