人民网记者 杜燕飞

赛龙舟、吃粽子、插艾草、佩香囊、逛非遗……这个端午假期，各地推出多种特色活动、新型消费场景和惠民措施，“新中式”旅游升温，丰富了文化和旅游生活，释放出“假日经济”消费新活力。

在京杭大运河水面上，船桨舞动，水花四溅，锣鼓阵阵，龙舟健儿奋楫争先，吸引游客呐喊助威，也让古运河焕发出勃勃生机；在浙江开化，村民们把几片箬叶叠在一块，铺上一层糯米，依次放入猪肉条、蜜枣、红枣，再舀一勺糯米盖住馅料，包裹封层，然后用棕榈树叶捆成一节节，一个长粽就做好了；在湖北宜昌三峡大坝旅游区，只见棕榈树叶在棕编非遗代表性传承人魏光翠的指间翻飞，不一会儿，一个昂首长啸的龙头成型……

在线旅游平台发布的数据显示，端午假期，各类深度体验中国历史文化的“新中式”旅行受消费者关注。热门的“新中式”旅行方式包括历史博物馆参观、龙舟观赛体验、非遗文化体验、历史文化景区打卡、汉服妆造体验等。

在北京，国潮主题餐厅、园林茶馆点茶等“新中式”活动备受游客欢迎；在山东临沂，“灯火兰山·新琅琊”开启“夜端午”，举办汉服体验、端午祈福和洒艾水、点朱砂、系五彩绳等民俗互动活动，解锁潮流夜生活“N+1”种方式；在浙江杭州，端午游园会现场热闹非凡，游客“沉浸式”体验宋代的民俗风情与街市繁华……端午假期，各地因地制宜举办非遗体验、民俗市集等端午主题特色活动，给游客带来了一场场“文化大餐”，持续释放消费活力。

“端午假期，带着孩子看看龙舟赛，穿着汉服逛逛非遗市集，包粽子，做香囊，在体验中华优秀传统文化的同时，也学习到了很多传统文化知识，感觉特别好。”广东佛山市民刘先生说。

节日消费是观察我国经济的重要窗口。业内人士表示，当前，在国潮文化下，“新中式”消费火热。各地结合自身特色，依托文化底蕴创新消费场景，满足游客“求新、求异、求知”需求，以更富创新的体验丰富旅游文化内涵，推进文化和旅游深度融合，不断释放消费市场活力。

“商务部统筹推进‘2024消费促进年’，围绕传统节日期间餐饮购物、文娱旅游等消费热点，指导各地开展丰富多样的端午系列活动，推动消费持续扩大。”商务部新闻发言人何亚东近期在例行发布会上表示，各地结合端午传统习俗和季节特色，打造“新中式”消费热点。多地举办粽子文化节、龙舟民俗赛、古风市集、非遗展示、汉服体验等活动。

业内人士认为，当前，国潮与传统节日的结合已成为新的消费热点，非遗民俗、传统文化已融入百姓文化生活中，为“假日经济”创造了新的增长空间。下一步，要拓展假日消费多元化供给体系，促进文化消费与旅游消费融合，加大传统节日文化建设，使文化成为推动旅游高质量发展的重要因素，持续推动经济回升向好。

(责编：王仁宏、高雷)

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