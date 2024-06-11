人民网北京6月11日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2024年端午假期，全社会跨区域人员流动量63761.6万人次，比2023年同期增长9.4%。

其中，铁路发送旅客4604.7万人次，日均1534.9万人次，比2019年同期增长18.6%，比2022年同期增长154.4%，比2023年同期增长5.1%。

公路人员流动量58311万人次，日均19437万人次，比2019年同期增长16.9%，比2022年同期增长38%，比2023年同期增长9.5%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量47523万人次，日均15841万人次，比2019年同期增长28%，比2022年同期增长29%，比2023年同期增长7.2%；公路营业性客运量10788万人次，日均3596万人次，比2019年同期下降15.6%，比2022年同期增长98.5%，比2023年同期增长21.3%。

水路发送旅客292.9万人次，日均97.6万人次，比2019年同期下降34.7%，比2022年同期增长130.4%，比2023年同期增长4.4%。

民航发送旅客553万人次，日均184.3万人次，比2019年同期增长7.5%，比2022年同期增长292.2%，比2023年同期增长7.9%。

(责编：王连香、高雷)

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