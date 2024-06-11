人民网北京6月11日电 （记者杜燕飞）记者日前从中国建筑材料联合会主办的2024年“六零绿色建材日”主题活动上了解到，与2020年相比，2023年我国建材工业万元增加值能耗下降10.3%，万元工业增加值二氧化碳排放下降16%。其中，水泥熟料单位产品综合能耗下降3%。

建材行业是国民经济的重要基础产业。工信部等八部门此前联合印发的《建材行业稳增长工作方案》明确，推进绿色化改造，探索以零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工的“六零”工厂为目标，鼓励企业开展技术攻关和升级改造，建设示范工厂。

“建材行业实现‘六零’目标要靠新质生产力。”中国建筑材料联合会会长阎晓峰表示，自2023年6月6日首个“六零绿色建材日”以来，建材行业的绿色低碳技术不断取得新突破，“六零”工厂建设取得了阶段性成果，绿色理念已扎根于建材人心中。

据中国建筑材料联合会常务副会长陈国庆介绍，2023年，建筑材料碳标签及环境标签项目的行业公共服务平台已启动试运行；绿色建材认证企业超过4000家，认证产品突破1万个；在“六零”工厂建设方面，目前已有19家单位组织开展18个“一零”和1个“二零”示范工厂攻关；达到或优于标杆水平的水泥熟料产能占比超过15%，比2020年提高超过10个百分点；水泥窑大比例替代燃料技术取得新进展，水泥熟料综合能耗低于每吨50千克标准煤，达到国内领先、国际先进水平。

在碳达峰、碳中和背景下，建材行业绿色发展离不开碳排放市场交易。生态环境部应对气候变化司副司长逯世泽表示，建议建材行业早动手、早准备，积极推动行业企业改进生产工艺，发展低碳技术，降低企业碳排放水平，尽快实现行业绿色低碳发展；尽快熟悉市场规则，着手制定企业的履约策略，积极参与碳排放权市场交易，合理控制企业履约成本；加强企业能力建设，组建专门的人员和技术团队负责全国碳排放权交易市场相关工作，提升参与市场的基础能力。

活动现场，中国建筑材料联合会发布《建材行业“六零”工厂评价通则》团体标准，明确了“六零”系列工厂的术语定义，提出“六零”系列工厂评价通用要求，为建材行业“六零”工厂的创建和评价提供了可参照的技术标准，也为制定各细分领域“六零”工厂评价标准或具体要求提供了总体技术框架。

(责编：王仁宏、高雷)

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