农业银行货币桥项目成功完成交易验证 进入最小可行化产品阶段
2024年06月11日15:48 | 来源：新华网
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原标题：农业银行货币桥项目成功完成交易验证 进入最小可行化产品阶段
6月5日，由国际清算银行（香港）创新中心、泰国银行（泰国央行）、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge，以下简称“货币桥”）项目宣布进入最小可行化产品（MVP）阶段。
货币桥项目致力于打造以央行数字货币为核心的高效率、低成本、高可扩展性且符合监管要求的跨境支付解决方案，通过覆盖不同司法辖区和货币，探索分布式账本技术和央行数字货币在跨境支付中的应用。
农业银行作为首批加入货币桥项目的境内商业银行，积极开展系统建设，顺利完成最小可行化产品开发及验证等工作。5月初，农业银行已在天津、上海、广东等11个地区进行真实交易试点，货币桥成功应用于货物贸易、服务贸易等多个跨境业务场景，表现出支付结算速度更快、成本更低等特点。
下一步，农业银行将在人民银行指导下，利用货币桥为实体经济提供优质金融服务。
(责编：董童、李源)
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