新华社北京6月11日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者11日从交通运输部获悉，2024年端午假期，全社会跨区域人员流动量63761.6万人次，比2023年同期增长9.4%。

具体来看，铁路客运量4604.7万人次，比2023年同期增长5.1%；民航客运量553万人次，比2023年同期增长7.9%；水路客运量292.9万人次，比2023年同期增长4.4%。

公路跨区域人员流动量58311万人次，比2023年同期增长9.5%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量47523万人次，比2023年同期增长7.2%；公路营业性客运量10788万人次，比2023年同期增长21.3%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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