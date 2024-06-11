今年端午，在避暑赶海、追剧打卡、民俗文化体验需求交织下，出行趋势出现新看点。滴滴出行数据显示，端午节当天打车需求同比上涨37%，整个端午假期异地打车需求相比节前上涨34%。西安、南京、天津的“夜游”氛围突出，其中西安大唐不夜城、天津鼓楼、南京夫子庙秦淮风光带的夜间打车需求同比去年分别上涨33%、33%、24%。

滴滴出行数据显示，端午假期异地打车需求相比节前上涨34%，其中在常驻地周边城市的异地打车需求占比近50%。北上广深用户在秦皇岛异地滴滴打车的需求环比端午前上涨132%，在珠海、汕头的异地打车需求环比均上涨超100%，在苏州的异地打车需求环比上涨32%。端午节期间成都、长沙、重庆、青岛、西安等热门旅游城市的加油需求显著增加。

随着短途周边游进一步带动了低碳出行，小桔充电数据显示，端午节期间全国充电订单量同比去年上涨53%。清远、泉州、惠州、青岛、厦门、武汉等地的充电需求显著上升。

“龙年看龙舟”，端午期间大型龙舟赛事多地开花，带动举办地点打车需求激增。其中，2024年北京市端午节龙舟大赛举办地北京国际财富中心水域附近的滴滴打车需求同比去年上涨427%，2024年中国龙舟公开赛（四川·德阳站）举办地旌湖附近的打车需求同比涨幅达208%。85后-95后成为打车参加和观看龙舟赛事的主力军，需求占比超60%。今年端午，湖北宜昌前往公园的打车需求同比上涨82%，前往贵州贵阳、天津、山东潍坊等地公园的出行需求同比上涨均超过30%。全国通过滴滴打车前往博物馆的需求同比去年上涨23%，其中，位于四川广汉的三星堆博物馆和青海省博物馆广受游客青睐，打车需求分别同比涨超6倍、3倍。

端午假期，连云港连岛风景区、汕头南澳岛生态旅游区、威海国际海水浴场的打车需求环比分别上涨99%、71%、41%。在今年几个假期中，青岛首次进入全国打车需求十大热门城市。

端午阿勒泰地区的打车需求同比去年上涨89%，新疆维吾尔自治区打车需求同比上涨84%。前往《庆余年2》取景地中国襄阳盛世唐城、黔南市都匀秦汉影视城的打车需求环比假期前分别上涨259%、67%。

在海外，中国用户端午假期使用滴滴出行国际版App的打车需求同比去年上涨107%。

端午假期，很多用户选择通过站点巴士乘坐大巴车出行，滴滴站点巴士的日均单量相比节前上涨53%。其中，郑州-巩义、广州-清远、昆明-武定、杭州-桐庐、大理-丽江是今年端午假期站点巴士热门线路。

滴滴出行数据显示，端午夜间打车需求在全天中占比近50%。上海陆家嘴领衔今年端午夜间出行Top5热门商圈。此外，夜间前往武汉万象城、北京坊、郑州德化步行街的滴滴打车需求同比涨幅突出，分别上涨242%、142%、134%。

端午绿色出行，共享两轮点亮消费新“夜”态。滴滴青桔电单车骑行量较节前上涨7%。晚高峰时段，滴滴青桔用户骑行量环比上涨12%，夜幕降临后的晚9点至晚10点骑行量涨幅最大，达上月同期的1.5倍，沈阳碧桂园银河城、珠海老香洲商圈是用车最多的两大区域。

滴滴青桔用户骑行量上涨(受访者供图)

今年高考与小长假重叠，滴滴在全国超50个城市组建了爱心送考车队，在高考期间免费接送考生，共计超千名司机报名参与此次爱心送考活动。滴滴青桔在高考期间车辆调度增加近8万次，并在部分考点外设立保障点提供防暑药品等物资，为广大考生护航。

老人打车成端午出行新看点，订单同比去年增长51%，北京、上海、成都、天津、广州的老人打车服务最受用户喜爱。

为方便外地旅客到达机场、火车站后更方便地找到“滴滴车站”，滴滴在武汉、成都、东莞等7个城市的机场、火车站设立“网约车引导员”，在出站的途径处为外地游客提供咨询、指路、引导上车的志愿服务。

滴滴设立“网约车引导员”（受访者供图）

端午假期，低碳实惠的滴滴顺风车出行订单量同比去年涨幅超100%，顺风车车主发布顺路出行路线量同比上涨130%。东莞、成都、广州、深圳、北京是端午滴滴顺风车热门出行目的地。与去年端午假期相比，山东、广东、江苏、湖北等省份省内顺风车跨城路线涨幅突出，其中山东省内青岛-潍坊路线订单量涨幅最高，同比上涨218%，济南-淄博/德州/泰安/济宁路线同比上涨均超过130%，广东省内珠海-中山路线同比上涨167%，江苏省内苏州-盐城路线同比上涨127%，湖北省内武汉-咸宁/黄石路线同比上涨均超过120%。不少人在这个端午带上“毛孩子”去撒欢，乘顺风车携宠出行订单量最高的5个城市为成都、北京、上海、广州、重庆。

滴滴火车票数据显示，端午小长假火车往返高峰从7日启动，至11日为期5天，北京、成都、上海、南京、天津为热门目的地，铁路客流高峰呈双波峰，分别为7日和10日。

高铁+租车相结合的出游模式受到热烈追捧。滴滴租车数据显示，端午期间租车订单量环比增长 60%。从出游目的地来看，北京、成都、杭州周边风景名胜和文化古镇成为了游客们的热门选择。

(责编：曹淼、李源)

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