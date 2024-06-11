人民网北京6月11日电 （记者王仁宏）据国家邮政局监测数据显示，端午节假期（6月8日-10日），全国邮政快递业运行平稳有序，共揽投包裹26.54亿件。其中，揽收快递包裹12.91亿件，同比增长25.6%；投递快递包裹13.63亿件，同比增长15.4%。

云南曲靖的火腿粽、湖南汨罗的碱水粽、广西北海的海鸭蛋、河南南阳的野生艾草……端午期间，全国各地的特色产品寄递需求旺盛，邮政快递企业紧贴市场需求，细分业务场景，主动上门收寄，延伸服务链条，优化运输路径，针对不同品类制定专业包装和运输方案，助力特色产品实现产业化、规模化发展，满足了人民群众节假日期间寄递服务需求，推动了“端午经济”的进一步火热发展。

快递进村，农货出山。6月以来，荔枝、樱桃、枇杷等生鲜果品进入销售旺季，邮政快递企业抓住发展机遇，深入田间地头，不断优化冷链包装，加大综合运力投入，打造高铁恒温车厢，增开航空专线，开通无人机低空航线，加密干支线陆运网络，推出生鲜平价寄、“鲜花选日达”等多种服务，提升了服务品质，丰富了服务场景。

在四川，大樱桃从雅安汉源、阿坝等地运出，成都双流机场设立了“樱桃保障专区”，从卸车至发运，最快仅用2小时；在新疆，邮政快递企业投入多辆冷藏车，并拓展全货机资源，助力小白杏走向全国各地。在江苏无锡，水蜜桃首次开启无人机送货模式，实现上午寄下午到，晚上寄次晨达，每日可保障20万票水蜜桃寄递需求，提高了消费者的体验。

当前，邮政快递业正在全力迎战“618”年中业务旺季。邮政快递企业科学统筹调度全网资源，大力提升数字化运营水平，优化中转和派送流程，积极调配人力、车辆及航空运力等资源，加快运用全自动分拣、无人仓、无人车、无人机等设备和技术，以提升整体生产服务保障能力。

(责编：王仁宏、高雷)

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